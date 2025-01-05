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На рынке появился Haval H7 с новым дизайном и гибридной установкой - 05.01.2025, ПРАЙМ
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На рынке появился Haval H7 с новым дизайном и гибридной установкой
На рынке появился Haval H7 с новым дизайном и гибридной установкой - 05.01.2025, ПРАЙМ
На рынке появился Haval H7 с новым дизайном и гибридной установкой
Концерн Great Wall Motor представил в Китае совершенно новую модель кроссовера Haval H7 с гибридной силовой установкой. Таким образом компания стремится... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T14:58+0300
2025-01-05T14:58+0300
экономика
авто
китай
бизнес
россия
haval
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Концерн Great Wall Motor представил в Китае совершенно новую модель кроссовера Haval H7 с гибридной силовой установкой. Таким образом компания стремится совершенствовать продуктовую стратегию и улучшить позиции на внутреннем рынке. Об этом пишет "5 Колесо".Отмечается, что данная модель представляет собой совсем иной автомобиль по сравнению с тем, который должен официально дебютировать в России в первом квартале. Для российского рынка GWM приготовил Haval Big Dog второго поколения для внутреннего рынка Китая. Новый же кроссовер является скорее глубокой модернизацией модели Haval Xiaolong Max, который также продается в КНР.По данным издания, салон нового Haval H7 имеет пятиместную компоновку. Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4780х1895х1725 миллиметров соответственно. Колесная база — 2810 миллиметров. В модели применена фирменная технология Hi4. Машина оснащена подзаряжаемой гибридной установкой, в которую входят атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и электромотор. Максимальная мощность бензинового двигателя составляет 114 лошадиных сил. Литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 27,54 кВт/ч обеспечивает запас хода на чистом электричестве в 126 километров (по методике CLTC).
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авто, китай, бизнес, россия, haval
Экономика, Авто, КИТАЙ, Бизнес, РОССИЯ, Haval
14:58 05.01.2025
 
На рынке появился Haval H7 с новым дизайном и гибридной установкой

"5 Колесо": в КНР представили Haval H7 с новым дизайном и гибридной установкой

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Haval на заводе в Тульской области
Автомобиль Haval на заводе в Тульской области - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Концерн Great Wall Motor представил в Китае совершенно новую модель кроссовера Haval H7 с гибридной силовой установкой. Таким образом компания стремится совершенствовать продуктовую стратегию и улучшить позиции на внутреннем рынке. Об этом пишет "5 Колесо".
Отмечается, что данная модель представляет собой совсем иной автомобиль по сравнению с тем, который должен официально дебютировать в России в первом квартале. Для российского рынка GWM приготовил Haval Big Dog второго поколения для внутреннего рынка Китая. Новый же кроссовер является скорее глубокой модернизацией модели Haval Xiaolong Max, который также продается в КНР.
По данным издания, салон нового Haval H7 имеет пятиместную компоновку. Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4780х1895х1725 миллиметров соответственно. Колесная база — 2810 миллиметров. В модели применена фирменная технология Hi4. Машина оснащена подзаряжаемой гибридной установкой, в которую входят атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и электромотор. Максимальная мощность бензинового двигателя составляет 114 лошадиных сил. Литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 27,54 кВт/ч обеспечивает запас хода на чистом электричестве в 126 километров (по методике CLTC).
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