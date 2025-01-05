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Немецкие автопроизводители объединились ради конкуренции в Китае, пишут СМИ

Немецкие автопроизводители объединились ради конкуренции в Китае, пишут СМИ - 05.01.2025, ПРАЙМ

Немецкие автопроизводители объединились ради конкуренции в Китае, пишут СМИ

Mercedes-Benz и BMW стремятся к укреплению своих позиций на китайском рынке электромобилей и ради этого создали совместное предприятие Beijing Yianqi New Energy | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T14:28+0300

2025-01-05T14:28+0300

2025-01-05T14:28+0300

экономика

авто

китай

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электромобили

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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Mercedes-Benz и BMW стремятся к укреплению своих позиций на китайском рынке электромобилей и ради этого создали совместное предприятие Beijing Yianqi New Energy Technology, пишет "За рулем". Отмечается, что предприятие уже продемонстрировало впечатляющие результаты, создав в стране более сотни зарядных станций в течение всего двух месяцев. Сейчас сеть охватывает 16 провинций и 21 город Китая. Она имеет 116 зарядных станций и 768 мест для зарядки, которые находятся в основном в коммерческих и деловых зонах, а также на крупных городских магистралях. Станции оснащены современным оборудованием сплит-типа с максимальной мощностью 600 кВт и зарядным током до 800 А, что позволяет существенно уменьшить время зарядки. Важной особенностью новых станций также является облегченный зарядный пистолет. Он вести всего 3,15 килограмма.По данным издания все станции совместимы с электромобилями, которые соответствуют национальному стандарту 2015 года. Это обеспечивает более широкий доступ к ним различных моделей. Beijing Yianqi New Energy Technology намерена в течение двух лет расширить сеть станций до тысячи, пишет "ЗР".

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авто, китай, bmw, mercedes-benz, электромобили