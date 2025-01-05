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Немецкие автопроизводители объединились ради конкуренции в Китае, пишут СМИ
Немецкие автопроизводители объединились ради конкуренции в Китае, пишут СМИ - 05.01.2025, ПРАЙМ
Немецкие автопроизводители объединились ради конкуренции в Китае, пишут СМИ
Mercedes-Benz и BMW стремятся к укреплению своих позиций на китайском рынке электромобилей и ради этого создали совместное предприятие Beijing Yianqi New Energy | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T14:28+0300
2025-01-05T14:28+0300
2025-01-05T14:28+0300
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Mercedes-Benz и BMW стремятся к укреплению своих позиций на китайском рынке электромобилей и ради этого создали совместное предприятие Beijing Yianqi New Energy Technology, пишет "За рулем". Отмечается, что предприятие уже продемонстрировало впечатляющие результаты, создав в стране более сотни зарядных станций в течение всего двух месяцев. Сейчас сеть охватывает 16 провинций и 21 город Китая. Она имеет 116 зарядных станций и 768 мест для зарядки, которые находятся в основном в коммерческих и деловых зонах, а также на крупных городских магистралях. Станции оснащены современным оборудованием сплит-типа с максимальной мощностью 600 кВт и зарядным током до 800 А, что позволяет существенно уменьшить время зарядки. Важной особенностью новых станций также является облегченный зарядный пистолет. Он вести всего 3,15 килограмма.По данным издания все станции совместимы с электромобилями, которые соответствуют национальному стандарту 2015 года. Это обеспечивает более широкий доступ к ним различных моделей. Beijing Yianqi New Energy Technology намерена в течение двух лет расширить сеть станций до тысячи, пишет "ЗР".
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авто, китай, bmw, mercedes-benz, электромобили
Экономика, Авто, КИТАЙ, BMW, Mercedes-Benz, электромобили
Немецкие автопроизводители объединились ради конкуренции в Китае, пишут СМИ
"ЗР": Mercedes-Benz и BMW построили более ста зарядных станций Yianqi в Пекине
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ.
Mercedes-Benz и BMW стремятся к укреплению своих позиций на китайском рынке электромобилей и ради этого создали совместное предприятие Beijing Yianqi New Energy Technology, пишет "За рулем"
.
Отмечается, что предприятие уже продемонстрировало впечатляющие результаты, создав в стране более сотни зарядных станций в течение всего двух месяцев. Сейчас сеть охватывает 16 провинций и 21 город Китая. Она имеет 116 зарядных станций и 768 мест для зарядки, которые находятся в основном в коммерческих и деловых зонах, а также на крупных городских магистралях. Станции оснащены современным оборудованием сплит-типа с максимальной мощностью 600 кВт и зарядным током до 800 А, что позволяет существенно уменьшить время зарядки. Важной особенностью новых станций также является облегченный зарядный пистолет. Он вести всего 3,15 килограмма.
По данным издания все станции совместимы с электромобилями, которые соответствуют национальному стандарту 2015 года. Это обеспечивает более широкий доступ к ним различных моделей.
Beijing Yianqi New Energy Technology намерена в течение двух лет расширить сеть станций до тысячи, пишет "ЗР".
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