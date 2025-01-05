https://1prime.ru/20250105/kontrataka-854032877.html

ВСУ предприняли контратаку на курском направлении

ВСУ предприняли контратаку на курском направлении - 05.01.2025, ПРАЙМ

ВСУ предприняли контратаку на курском направлении

Вооруженные силы Украины в воскресенье около 09:00 мск предприняли контратаку на курском направлении, сообщили в Министерстве обороны России. | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T13:59+0300

2025-01-05T13:59+0300

2025-01-05T13:59+0300

спецоперация на украине

всу

украина

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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины в воскресенье около 09:00 мск предприняли контратаку на курском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.Подразделения ВСУ пытались нанести удар в направлении хутора Бердин, российские войска нанесли штурмовой группе поражение, при этом было уничтожено два танка, уточнили в ведомстве."Пятого января, около 9.00 мск, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин", - говорится в сообщении.Отражая атаку противника, артиллерия и авиация группировки войск "Север" нанесла поражение штурмовой группе."Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - указывается в сообщении.

https://1prime.ru/20250104/svo-854025753.html

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всу, украина