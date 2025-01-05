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Киев потерял контроль над месторождением лития в ДНР, заявил Рогов - 05.01.2025, ПРАЙМ
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Киев потерял контроль над месторождением лития в ДНР, заявил Рогов
Киев потерял контроль над месторождением лития в ДНР, заявил Рогов - 05.01.2025, ПРАЙМ
Киев потерял контроль над месторождением лития в ДНР, заявил Рогов
Киев фактически утратил контроль над крупнейшим месторождением лития в западной части ДНР. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T21:27+0300
2025-01-05T21:27+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - ПРАЙМ. Киев фактически утратил контроль над крупнейшим месторождением лития в западной части ДНР. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, киевский режим фактически потерял контроль над крупнейшим Шевченковским литиевым месторождением, которое долгое время находилось под оккупацией ВСУ. "Наша армия постепенно продвигается к западной границе ДНР, в том числе в районе Покровска, Курахово и Великой Новоселки. Вести какую-либо разработку противник там больше не сможет, а вот экономике нашей страны оно еще послужит", — добавил Рогов. Он пояснил, что месторождение находится в западной части ДНР, его залежи в том числе охватывают Запорожскую область. Рогов добавил, что кроме лития месторождение имеет массу других ценных природных ресурсов, в числе которых ниобий, бериллий, тантал. По словам Рогова, Шевченковское литиевое месторождение "просто бесценно с точки зрения его стратегического значения" и оно занимает примерно 40 гектаров. Курахово — город в западной части ДНР, который имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР. В ноябре прошлого года американское издание Washington Post сообщало, что Киев ищет способы убедить победившего в президентской гонке в США Дональда Трампа в том, что продолжение поддержки Украины сможет принести Вашингтону выгоду. По данным СМИ, речь, в частности, шла о попытках заинтересовать американский бизнес полезными ископаемыми Украины и подконтрольных Киеву частей российских регионов, в том числе запасами газа и лития.
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россия, днр, украина, владимир рогов, литий
РОССИЯ, ДНР, УКРАИНА, Владимир Рогов, литий
21:27 05.01.2025
 
Киев потерял контроль над месторождением лития в ДНР, заявил Рогов

Рогов: Украина потеряла контроль над месторождением лития в западной части ДНР

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЧлен Общественной палаты РФ Владимир Рогов
Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - ПРАЙМ. Киев фактически утратил контроль над крупнейшим месторождением лития в западной части ДНР. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, киевский режим фактически потерял контроль над крупнейшим Шевченковским литиевым месторождением, которое долгое время находилось под оккупацией ВСУ.
"Наша армия постепенно продвигается к западной границе ДНР, в том числе в районе Покровска, Курахово и Великой Новоселки. Вести какую-либо разработку противник там больше не сможет, а вот экономике нашей страны оно еще послужит", — добавил Рогов.
Он пояснил, что месторождение находится в западной части ДНР, его залежи в том числе охватывают Запорожскую область.
Рогов добавил, что кроме лития месторождение имеет массу других ценных природных ресурсов, в числе которых ниобий, бериллий, тантал.
По словам Рогова, Шевченковское литиевое месторождение "просто бесценно с точки зрения его стратегического значения" и оно занимает примерно 40 гектаров.
Курахово — город в западной части ДНР, который имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
В ноябре прошлого года американское издание Washington Post сообщало, что Киев ищет способы убедить победившего в президентской гонке в США Дональда Трампа в том, что продолжение поддержки Украины сможет принести Вашингтону выгоду. По данным СМИ, речь, в частности, шла о попытках заинтересовать американский бизнес полезными ископаемыми Украины и подконтрольных Киеву частей российских регионов, в том числе запасами газа и лития.
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