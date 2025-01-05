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Посол высказался о возможности выпуска карт "Мир" на Кубе - 05.01.2025, ПРАЙМ
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Посол высказался о возможности выпуска карт "Мир" на Кубе
Посол высказался о возможности выпуска карт "Мир" на Кубе - 05.01.2025, ПРАЙМ
Посол высказался о возможности выпуска карт "Мир" на Кубе
Москва и Гавана пока не ведут переговоры о возможности выпуска карт российской платежной системы "Мир" на Кубе, сообщил РИА Новости посол республики в РФ Хулио... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T10:26+0300
2025-01-05T10:26+0300
экономика
куба
карта "мир"
россия
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Москва и Гавана пока не ведут переговоры о возможности выпуска карт российской платежной системы "Мир" на Кубе, сообщил РИА Новости посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья. "Вопрос выпуска карт "Мир" на Кубе в последние годы активно прорабатывается. Существует огромный потенциал использования этого вида услуг в нашей стране, что, несомненно, приносит пользу как туристам, так и организациям – российским и кубинским… Переговоры о возможности выпуска карт на Кубе пока не ведутся", - сказал он в интервью агентству. Как указал посол, в настоящее время нет каких-то проблем с использованием карт "Мир". "Их начали постепенно принимать в основных туристических и торговых центрах страны, и мы довольны результатами этого процесса. Кроме того, продолжается работа по расширению сети приема карт платежной системы "Мир" по всей территории страны", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.
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куба, карта "мир", россия
Экономика, КУБА, карта "Мир", РОССИЯ
10:26 05.01.2025
 
Посол высказался о возможности выпуска карт "Мир" на Кубе

Москва и Гавана пока не ведут переговоры о возможности выпуска карт "Мир" на Кубе

© РИА Новости . Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарты "Мир" за рубежом
Карты Мир за рубежом - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Игорь Егоров
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Москва и Гавана пока не ведут переговоры о возможности выпуска карт российской платежной системы "Мир" на Кубе, сообщил РИА Новости посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья.
"Вопрос выпуска карт "Мир" на Кубе в последние годы активно прорабатывается. Существует огромный потенциал использования этого вида услуг в нашей стране, что, несомненно, приносит пользу как туристам, так и организациям – российским и кубинским… Переговоры о возможности выпуска карт на Кубе пока не ведутся", - сказал он в интервью агентству.
Как указал посол, в настоящее время нет каких-то проблем с использованием карт "Мир".
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Посол высказался о перспективах открытия российских банков на Кубе
09:37
"Их начали постепенно принимать в основных туристических и торговых центрах страны, и мы довольны результатами этого процесса. Кроме того, продолжается работа по расширению сети приема карт платежной системы "Мир" по всей территории страны", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.
 
ЭкономикаКУБАкарта "Мир"РОССИЯ
 
 
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