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Посол высказался о возможности выпуска карт "Мир" на Кубе

Посол высказался о возможности выпуска карт "Мир" на Кубе - 05.01.2025, ПРАЙМ

Посол высказался о возможности выпуска карт "Мир" на Кубе

Москва и Гавана пока не ведут переговоры о возможности выпуска карт российской платежной системы "Мир" на Кубе, сообщил РИА Новости посол республики в РФ Хулио... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T10:26+0300

2025-01-05T10:26+0300

2025-01-05T10:26+0300

экономика

куба

карта "мир"

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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Москва и Гавана пока не ведут переговоры о возможности выпуска карт российской платежной системы "Мир" на Кубе, сообщил РИА Новости посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья. "Вопрос выпуска карт "Мир" на Кубе в последние годы активно прорабатывается. Существует огромный потенциал использования этого вида услуг в нашей стране, что, несомненно, приносит пользу как туристам, так и организациям – российским и кубинским… Переговоры о возможности выпуска карт на Кубе пока не ведутся", - сказал он в интервью агентству. Как указал посол, в настоящее время нет каких-то проблем с использованием карт "Мир". "Их начали постепенно принимать в основных туристических и торговых центрах страны, и мы довольны результатами этого процесса. Кроме того, продолжается работа по расширению сети приема карт платежной системы "Мир" по всей территории страны", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.

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куба, карта "мир", россия