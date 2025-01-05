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В Соцфонде сообщили о повышении пособия по беременности и родам
В Соцфонде сообщили о повышении пособия по беременности и родам - 05.01.2025, ПРАЙМ
В Соцфонде сообщили о повышении пособия по беременности и родам
Сумма выплачиваемого в России пособия по беременности и родам может составить более одного миллиона рублей. Об этом сообщил Соцфонд в своем Telegram-канале. | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T22:36+0300
2025-01-05T22:36+0300
2025-01-05T22:36+0300
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соцфонд
пособие по беременности и родам
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Сумма выплачиваемого в России пособия по беременности и родам может составить более одного миллиона рублей. Об этом сообщил Соцфонд в своем Telegram-канале.По данным ведомства, в 2025 году размер пособия по беременности и родам вырастет, при этом точная сумма выплаты будет зависеть от заработной платы женщины.Отмечается, что в этом году размер пособия составит:В ведомстве добавили, что расчет выплаты производится исходя из среднего заработка за два года, которые предшествуют году начала декретного отпуска.Соцфонд также напомнил, что в 2025 году МРОТ в России составляет 22 440 рублей в месяц.
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россия, соцфонд, пособие по беременности и родам
РОССИЯ, Соцфонд, пособие по беременности и родам
В Соцфонде сообщили о повышении пособия по беременности и родам
Соцфонд: пособие по беременности и родам может превысить один миллион рублей
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ.
Сумма выплачиваемого в России пособия по беременности и родам может составить более одного миллиона рублей. Об этом сообщил Соцфонд в своем Telegram-канале
.
По данным ведомства, в 2025 году размер пособия по беременности и родам вырастет, при этом точная сумма выплаты будет зависеть от заработной платы женщины.
Отмечается, что в этом году размер пособия составит:
- за 140 дней — от 103 285 руб. до 794 355 руб.;
- за 156 дней — от 115 089 руб. до 885 139 руб.;
- за 194 дня — от 143 123 руб. до 1 100 750 руб.
В ведомстве добавили, что расчет выплаты производится исходя из среднего заработка за два года, которые предшествуют году начала декретного отпуска.
Соцфонд также напомнил, что в 2025 году МРОТ в России составляет 22 440 рублей в месяц.
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