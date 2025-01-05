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В Соцфонде сообщили о повышении пособия по беременности и родам

В Соцфонде сообщили о повышении пособия по беременности и родам - 05.01.2025, ПРАЙМ

В Соцфонде сообщили о повышении пособия по беременности и родам

Сумма выплачиваемого в России пособия по беременности и родам может составить более одного миллиона рублей. Об этом сообщил Соцфонд в своем Telegram-канале. | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T22:36+0300

2025-01-05T22:36+0300

2025-01-05T22:36+0300

россия

соцфонд

пособие по беременности и родам

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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Сумма выплачиваемого в России пособия по беременности и родам может составить более одного миллиона рублей. Об этом сообщил Соцфонд в своем Telegram-канале.По данным ведомства, в 2025 году размер пособия по беременности и родам вырастет, при этом точная сумма выплаты будет зависеть от заработной платы женщины.Отмечается, что в этом году размер пособия составит:В ведомстве добавили, что расчет выплаты производится исходя из среднего заработка за два года, которые предшествуют году начала декретного отпуска.Соцфонд также напомнил, что в 2025 году МРОТ в России составляет 22 440 рублей в месяц.

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россия, соцфонд, пособие по беременности и родам