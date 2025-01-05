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General Motors исправляет сбой в обновлении пикапов Chevrolet
General Motors исправляет сбой в обновлении пикапов Chevrolet - 05.01.2025, ПРАЙМ
General Motors исправляет сбой в обновлении пикапов Chevrolet
Корпорация General Motors запустила программу по удовлетворению потребителей, касающуюся владельцев пикапов Chevrolet Colorado 2024 года выпуска, у которых... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T21:45+0300
2025-01-05T21:45+0300
2025-01-05T21:45+0300
авто
general motors
по
обновление
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Корпорация General Motors запустила программу по удовлетворению потребителей, касающуюся владельцев пикапов Chevrolet Colorado 2024 года выпуска, у которых возникли трудности из-за неправильной работы модуля Serial Data Gateway. Об этом сообщил портал 32cars.ru.Отмечается, что данная неисправность не позволяет пикапам получать обновления программного обеспечения по воздуху (OTA). Ее обнаружили в рамках программы № 242475020. По данным 32cars.ru, General Motors предложила владельцам таких пикапов бесплатно устранить неисправность до 31 декабря 2026 года. Работа включает в себя перепрограммирование модуля Serial Data Gateway с использованием обновленного программного обеспечения через систему SPS. Процедура длится примерно полчаса.Кроме того, GM потребовала от дилеров обновить до момента продажи все Chevrolet Colorado 2024 и 2025 годов выпуска, которые сейчас находятся на складах.
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авто, general motors, по, обновление
Авто, General Motors, ПО, обновление
General Motors исправляет сбой в обновлении пикапов Chevrolet
32cars.ru: Chevrolet подготовила решение для устранения проблем с ПО в пикапах
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ.
Корпорация General Motors запустила программу по удовлетворению потребителей, касающуюся владельцев пикапов Chevrolet Colorado 2024 года выпуска, у которых возникли трудности из-за неправильной работы модуля Serial Data Gateway. Об этом сообщил портал 32cars.ru
.
Отмечается, что данная неисправность не позволяет пикапам получать обновления программного обеспечения по воздуху (OTA). Ее обнаружили в рамках программы № 242475020.
По данным 32cars.ru, General Motors предложила владельцам таких пикапов бесплатно устранить неисправность до 31 декабря 2026 года. Работа включает в себя перепрограммирование модуля Serial Data Gateway с использованием обновленного программного обеспечения через систему SPS. Процедура длится примерно полчаса.
Кроме того, GM потребовала от дилеров обновить до момента продажи все Chevrolet Colorado 2024 и 2025 годов выпуска, которые сейчас находятся на складах.
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