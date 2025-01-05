https://1prime.ru/20250105/serbiya-854032183.html

Сербия готова выкупить долю России в NIS за 700 млн евро, но не хочет

Сербия готова выкупить долю России в NIS за 700 млн евро, но не хочет - 05.01.2025, ПРАЙМ

Сербия готова выкупить долю России в NIS за 700 млн евро, но не хочет

Сербские власти готовы выкупить всю долю Газпром нефти и Газпрома (56,15%) в Нефтяной индустрии Сербии (NIS) примерно за 700 миллионов евро в случае санкций... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T12:27+0300

2025-01-05T12:27+0300

2025-01-05T12:27+0300

энергетика

россия

сербия

санкции против рф

нефть

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БЕЛГРАД, 5 янв – ПРАЙМ. Сербские власти готовы выкупить всю долю Газпром нефти и Газпрома (56,15%) в Нефтяной индустрии Сербии (NIS) примерно за 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытаются избежать такого пути, заявил сербский президент Алекандр Вучич. Вучич накануне заявил, что в 20-х числах января запросит разговор с российским лидером Владимиром Путиным об ожидаемых санкциях США против NIS. До этого Вучич сообщил, что хороших новостей по вопросу ожидаемых санкций США нет. Утром в воскресенье в эфире Радио и телевидения Сербии он уточнил, что ожидает документ о санкциях США 10 или 13 января. "Останутся ли акции NIS, если у россиян будет 40% акций, или потребуют, чтобы у них было 0% или 10%. В этом вопрос, в любом случае санкции будут, если у них будет мажоритарный пакет, но довольно ли, чтобы у них не было контрольного пакета, или требуют, чтобы их вообще не было", - указал президент Сербии на оставшуюся неясность. В субботу Вучич уточнил, что США объявят санкции против российско-сербской компании Нефтяная индустрия Сербии (NIS, 56,15% Газпром нефть и Газпром) NIS до 15 января и дадут Сербии срок до 15 марта. По его словам, опция отчуждения компании у российской стороны "абсолютно последняя, если будем знать, что иначе не выживем". "У нас есть деньги, чтобы сразу выкупить. Если по оценкам стоимость компании составляет миллиард евро, то речь идет о 600 с чем-то миллионах, но не будем сейчас вдаваться в это… Ведь не покупаете целый пакет, у нас есть наших 29%, есть малые акционеры, поэтому покупаете 50 плюс 6%, принадлежащих Газпром нефти и Газпрому. Это было бы 500-600-700 миллионов, не важно. Если бы шло этим путем, а попытаемся этого избежать, мы не продавали бы этого другим, купили бы сами, и есть деньги на счету, выплатили бы сразу", - подчеркнул Вучич, но задался вопросом, в чем тогда смысл санкций США против РФ, если эти деньги сразу окажутся у РФ. Сербский лидер ранее заявил, что Белград не введёт санкции против РФ из-за ожидаемых ограничительных мер США против Нефтяной индустрии Сербии. В то же время он допустил возможность переговоров о снижении доли Газпрома и Газпром нефти (56,15%) в NIS из-за ожидаемых санкций США. По его словам, ограничительные меры могут быть введены уже с 1 января. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечается, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". "Нефтяная индустрия Сербии" — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).

https://1prime.ru/20241217/sanktsii-853637689.html

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россия, сербия, санкции против рф, нефть