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"Слева и справа": на Украине бьют тревогу из-за новой тактики ВС РФ - 05.01.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Слева и справа": на Украине бьют тревогу из-за новой тактики ВС РФ
"Слева и справа": на Украине бьют тревогу из-за новой тактики ВС РФ - 05.01.2025, ПРАЙМ
"Слева и справа": на Украине бьют тревогу из-за новой тактики ВС РФ
Украинский конфликт более не является позиционным, теперь это наступательная операция Вооруженных сил РФ, считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков. Свое... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T16:24+0300
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Украинский конфликт более не является позиционным, теперь это наступательная операция Вооруженных сил РФ, считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков. Свое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей"."Назвать это "позиционной войной" я бы уже в 2024 году не решался. Потому что это медленная наступательная операция. Противник выбрал стратегию выжидания, стратегию истощения, стратегию медленного откусывания и медленного продвижения", — сказал он.Стариков отметил, что российская армия не идет в лобовые атаки, а обходит населенные пункты слева и справа, создавая при этом мешки и котлы. ВСУ вынуждены постоянно отступать, добавил он.Кроме того, Стариков заявил, что генштаб ВСУ не выработал схему противодействия изменившейся тактике Вооруженных сил РФ.
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украина, всу, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО
16:24 05.01.2025
 
"Слева и справа": на Украине бьют тревогу из-за новой тактики ВС РФ

Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ не смогли выработать ответ на новую тактику РФ

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Украинский конфликт более не является позиционным, теперь это наступательная операция Вооруженных сил РФ, считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков. Свое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей".
"Назвать это "позиционной войной" я бы уже в 2024 году не решался. Потому что это медленная наступательная операция. Противник выбрал стратегию выжидания, стратегию истощения, стратегию медленного откусывания и медленного продвижения", — сказал он.
Стариков отметил, что российская армия не идет в лобовые атаки, а обходит населенные пункты слева и справа, создавая при этом мешки и котлы. ВСУ вынуждены постоянно отступать, добавил он.
Кроме того, Стариков заявил, что генштаб ВСУ не выработал схему противодействия изменившейся тактике Вооруженных сил РФ.
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