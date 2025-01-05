https://1prime.ru/20250105/taktika-854034776.html

"Слева и справа": на Украине бьют тревогу из-за новой тактики ВС РФ

"Слева и справа": на Украине бьют тревогу из-за новой тактики ВС РФ - 05.01.2025, ПРАЙМ

"Слева и справа": на Украине бьют тревогу из-за новой тактики ВС РФ

Украинский конфликт более не является позиционным, теперь это наступательная операция Вооруженных сил РФ, считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков. Свое... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T16:24+0300

2025-01-05T16:24+0300

2025-01-05T16:24+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Украинский конфликт более не является позиционным, теперь это наступательная операция Вооруженных сил РФ, считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков. Свое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей"."Назвать это "позиционной войной" я бы уже в 2024 году не решался. Потому что это медленная наступательная операция. Противник выбрал стратегию выжидания, стратегию истощения, стратегию медленного откусывания и медленного продвижения", — сказал он.Стариков отметил, что российская армия не идет в лобовые атаки, а обходит населенные пункты слева и справа, создавая при этом мешки и котлы. ВСУ вынуждены постоянно отступать, добавил он.Кроме того, Стариков заявил, что генштаб ВСУ не выработал схему противодействия изменившейся тактике Вооруженных сил РФ.

https://1prime.ru/20250105/vsu-854034511.html

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украина, всу, сво