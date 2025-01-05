https://1prime.ru/20250105/taktika-854034776.html
"Слева и справа": на Украине бьют тревогу из-за новой тактики ВС РФ
"Слева и справа": на Украине бьют тревогу из-за новой тактики ВС РФ - 05.01.2025, ПРАЙМ
"Слева и справа": на Украине бьют тревогу из-за новой тактики ВС РФ
Украинский конфликт более не является позиционным, теперь это наступательная операция Вооруженных сил РФ, считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков. Свое... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T16:24+0300
2025-01-05T16:24+0300
2025-01-05T16:24+0300
спецоперация на украине
украина
всу
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/28/841262847_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_27435c33e20ea9d7ded1fbdaed87d62d.jpg
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Украинский конфликт более не является позиционным, теперь это наступательная операция Вооруженных сил РФ, считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков. Свое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей"."Назвать это "позиционной войной" я бы уже в 2024 году не решался. Потому что это медленная наступательная операция. Противник выбрал стратегию выжидания, стратегию истощения, стратегию медленного откусывания и медленного продвижения", — сказал он.Стариков отметил, что российская армия не идет в лобовые атаки, а обходит населенные пункты слева и справа, создавая при этом мешки и котлы. ВСУ вынуждены постоянно отступать, добавил он.Кроме того, Стариков заявил, что генштаб ВСУ не выработал схему противодействия изменившейся тактике Вооруженных сил РФ.
https://1prime.ru/20250105/vsu-854034511.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/28/841262847_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77df3d93120a8660baca12e43e09e249.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО
"Слева и справа": на Украине бьют тревогу из-за новой тактики ВС РФ
Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ не смогли выработать ответ на новую тактику РФ
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Украинский конфликт более не является позиционным, теперь это наступательная операция Вооруженных сил РФ, считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков. Свое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей".
"Назвать это "позиционной войной" я бы уже в 2024 году не решался. Потому что это медленная наступательная операция. Противник выбрал стратегию выжидания, стратегию истощения, стратегию медленного откусывания и медленного продвижения", — сказал он.
Стариков отметил, что российская армия не идет в лобовые атаки, а обходит населенные пункты слева и справа, создавая при этом мешки и котлы. ВСУ вынуждены постоянно отступать, добавил он.
Кроме того, Стариков заявил, что генштаб ВСУ не выработал схему противодействия изменившейся тактике Вооруженных сил РФ.
"Темпы убийственны". В США раскрыли, что произошло с ВСУ на фронте