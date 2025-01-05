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Минтранс сообщил о проекте подъема затонувших фрагментов танкеров - 05.01.2025, ПРАЙМ
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Минтранс сообщил о проекте подъема затонувших фрагментов танкеров
Минтранс сообщил о проекте подъема затонувших фрагментов танкеров - 05.01.2025, ПРАЙМ
Минтранс сообщил о проекте подъема затонувших фрагментов танкеров
Проект подъема затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе находится в стадии разработки, говорится в сообщении Минтранса РФ. | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T16:51+0300
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Проект подъема затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе находится в стадии разработки, говорится в сообщении Минтранса РФ. "Проект подъема затонувших фрагментов судов находится в стадии разработки. Он начнется сразу по готовности и после согласования проекта с Росприроднадзором", — говорится в сообщении. В министерстве отметили, что во избежание протечек мазута специалисты герметизируют возможные места повреждений танкеров. Сейчас водолазные спуски продолжаются, специалисты мониторят ситуацию. "Продолжается подготовка к откачке нефти с кормовой части "Волгонефть-239", которая находится на мели в районе мыса Панагия. Специалисты обследуют судно: состояние конструкции, целостность машинного отделения и танков. Это необходимо, чтобы в дальнейшем восстановить работоспособность судовых систем подогрева и выгрузки мазута", — добавили в ведомстве. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. На Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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минтранс рф, нефть, краснодарский край
Минтранс РФ, Нефть, Краснодарский край
16:51 05.01.2025
 
Минтранс сообщил о проекте подъема затонувших фрагментов танкеров

Минтранс: проект подъема затонувших фрагментов танкеров разрабатывается

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Проект подъема затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе находится в стадии разработки, говорится в сообщении Минтранса РФ.
"Проект подъема затонувших фрагментов судов находится в стадии разработки. Он начнется сразу по готовности и после согласования проекта с Росприроднадзором", — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что во избежание протечек мазута специалисты герметизируют возможные места повреждений танкеров. Сейчас водолазные спуски продолжаются, специалисты мониторят ситуацию.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
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2 января, 11:17
"Продолжается подготовка к откачке нефти с кормовой части "Волгонефть-239", которая находится на мели в районе мыса Панагия. Специалисты обследуют судно: состояние конструкции, целостность машинного отделения и танков. Это необходимо, чтобы в дальнейшем восстановить работоспособность судовых систем подогрева и выгрузки мазута", — добавили в ведомстве.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
На Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
 
Минтранс РФНефтьКраснодарский край
 
 
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