https://1prime.ru/20250105/tesla-854034091.html

СМИ: прокатная фирма распродает Tesla 3 по ценам намного дешевле рыночных

СМИ: прокатная фирма распродает Tesla 3 по ценам намного дешевле рыночных - 05.01.2025, ПРАЙМ

СМИ: прокатная фирма распродает Tesla 3 по ценам намного дешевле рыночных

Один из крупнейших в США сервисов проката машин Hertz начал распродавать своим клиентам электромобили Tesla 3. Акция сопровождается рассылкой сообщения:... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T15:35+0300

2025-01-05T15:35+0300

2025-01-05T15:35+0300

экономика

авто

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tesla

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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших в США сервисов проката машин Hertz начал распродавать своим клиентам электромобили Tesla 3. Акция сопровождается рассылкой сообщения: "Понравился автомобиль, который вы взяли в прокат? Может быть, хотите его купить?". Об этом пишет издание "За рулем". Отмечается, что цена в рамках акции по крайней мере одной из Tesla 3 2023 года выпуска с пробегом примерно 50 000 километров составляет 17 913 долларов. При этом стоимость нового электромобиля обойдется в два раза дороже.По данным издания, причина такой щедрости заключается в том, что эксплуатация электрокаров принесла прокатным фирмам ряд проблем. Так, очень дорого обходится их ремонт, приходится долго ждать поставок некоторых запчастей, в аэропортах наблюдается дефицит зарядных терминалов, клиенты, которые не привыкли к динамике электромобиля, чаще попадают в ДТП. Кроме того, указанные выше причины приводят к более быстрому удешевлению электромобилей на рынке.

https://1prime.ru/20250104/avtomobil-854022695.html

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авто, сша, tesla, распродажа