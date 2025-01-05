https://1prime.ru/20250105/tesla-854034091.html
СМИ: прокатная фирма распродает Tesla 3 по ценам намного дешевле рыночных
СМИ: прокатная фирма распродает Tesla 3 по ценам намного дешевле рыночных - 05.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: прокатная фирма распродает Tesla 3 по ценам намного дешевле рыночных
Один из крупнейших в США сервисов проката машин Hertz начал распродавать своим клиентам электромобили Tesla 3. Акция сопровождается рассылкой сообщения:... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T15:35+0300
2025-01-05T15:35+0300
2025-01-05T15:35+0300
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших в США сервисов проката машин Hertz начал распродавать своим клиентам электромобили Tesla 3. Акция сопровождается рассылкой сообщения: "Понравился автомобиль, который вы взяли в прокат? Может быть, хотите его купить?". Об этом пишет издание "За рулем". Отмечается, что цена в рамках акции по крайней мере одной из Tesla 3 2023 года выпуска с пробегом примерно 50 000 километров составляет 17 913 долларов. При этом стоимость нового электромобиля обойдется в два раза дороже.По данным издания, причина такой щедрости заключается в том, что эксплуатация электрокаров принесла прокатным фирмам ряд проблем. Так, очень дорого обходится их ремонт, приходится долго ждать поставок некоторых запчастей, в аэропортах наблюдается дефицит зарядных терминалов, клиенты, которые не привыкли к динамике электромобиля, чаще попадают в ДТП. Кроме того, указанные выше причины приводят к более быстрому удешевлению электромобилей на рынке.
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авто, сша, tesla, распродажа
Экономика, Авто, США, Tesla, распродажа
СМИ: прокатная фирма распродает Tesla 3 по ценам намного дешевле рыночных
"ЗР": сервис проката Hertz распродает Tesla 3 в два раза дешевле рыночной цены
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ.
Один из крупнейших в США сервисов проката машин Hertz начал распродавать своим клиентам электромобили Tesla 3. Акция сопровождается рассылкой сообщения: "Понравился автомобиль, который вы взяли в прокат? Может быть, хотите его купить?". Об этом пишет издание "За рулем"
.
Отмечается, что цена в рамках акции по крайней мере одной из Tesla 3 2023 года выпуска с пробегом примерно 50 000 километров составляет 17 913 долларов. При этом стоимость нового электромобиля обойдется в два раза дороже.
По данным издания, причина такой щедрости заключается в том, что эксплуатация электрокаров принесла прокатным фирмам ряд проблем. Так, очень дорого обходится их ремонт, приходится долго ждать поставок некоторых запчастей, в аэропортах наблюдается дефицит зарядных терминалов, клиенты, которые не привыкли к динамике электромобиля, чаще попадают в ДТП. Кроме того, указанные выше причины приводят к более быстрому удешевлению электромобилей на рынке.
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