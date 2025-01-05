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Подхалимство и лесть. Киев пытается найти подход к Трампу

Подхалимство и лесть. Киев пытается найти подход к Трампу - 05.01.2025, ПРАЙМ

Подхалимство и лесть. Киев пытается найти подход к Трампу

Украинские чиновники обхаживают избранного президента Дональда Трампа и его приближенных, пытаясь привлечь их на свою сторону, пишет британское издание The... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T15:31+0300

2025-01-05T15:31+0300

2025-01-05T15:31+0300

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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Украинские чиновники обхаживают избранного президента Дональда Трампа и его приближенных, пытаясь привлечь их на свою сторону, пишет британское издание The Times.Как отмечается, Владимир Зеленский и его команда понимают, что Трамп может повлиять на ситуацию. Киев пытается продемонстрировать, что соглашения с Россией в долгосрочной перспективе обойдутся Вашингтону дорого.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУкраинские чиновники считают, что команда Трампа все еще находится в процессе обсуждения своей стратегии; и Киев, в свою очередь, делает все возможное, чтобы повлиять на этот процесс.В Киеве обращают внимание на то, что Трамп неоднократно выражал восхищение президентом России Владимиром Путиным и критиковал действующего президента США Джо Байдена за разрешение на обстрелы России. По мнению ряда чиновников, новый глава Белого дома мыслит категориями выгоды, а не является идейным догматиком.Председатель комитета по иностранным делам украинского парламента Александр Мережко, выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира за его роль в заключении соглашений Авраама по нормализации отношений между Израилем и несколькими арабскими государствами.Также ранее Зеленский предложил западным союзникам инвестировать в разработку природных ресурсов Украины. В стране, к примеру, сосредоточены значительные запасы лития, важного для производства аккумуляторных батарей.Глава офиса Зеленского Андрей Ермак встречался с советниками Трампа, включая будущего вице-президента Джей Ди Вэнса и Майка Уолтца, выдвинутого на пост советника президента по национальной безопасности. Также ожидается визит спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлогга.Как утверждается в публикации, Россия пока не проявляет готовности к мирным соглашениям, кроме полной капитуляции Украины.В украинском правительстве заявляют, что российская экономика якобы испытывает проблемы, что может мотивировать Путина к переговорам — и на этом фоне важно заручиться рычагами давления на Россию для достижения мира.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский