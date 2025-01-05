https://1prime.ru/20250105/ukraina-854035128.html
"Остается лишь кивать". В ВСУ уверены, что Украине придется смириться
"Остается лишь кивать". В ВСУ уверены, что Украине придется смириться - 05.01.2025, ПРАЙМ
"Остается лишь кивать". В ВСУ уверены, что Украине придется смириться
Украинские солдаты на передовой поддерживают призыв избранного президента США Дональда Трампа начать переговоры о прекращении боевых действий, пишет The... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T16:44+0300
2025-01-05T16:44+0300
2025-01-05T16:44+0300
спецоперация на украине
украина
россия
всу
вс рф
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Украинские солдаты на передовой поддерживают призыв избранного президента США Дональда Трампа начать переговоры о прекращении боевых действий, пишет The Washington Post.Как отмечается, российские войска продвигаются вперед, используя преимущество в живой силе, в то время как ВСУ испытывают нехватку оружия и страдают от истощения и морального упадка.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУкраинское правительство медлит с мобилизацией, что вызывает недовольство уже воюющих солдат. Военнослужащие отмечают, что призыв запоздал, и подразделения уже охвачены кадровым голодом. Дезертиров стало больше, люди не идут воевать добровольно. Западная военная помощь иссякает, что усугубляет ситуацию для ВСУ.Со своей стороны, Россия сохраняет артиллерийское преимущество и использует новые беспилотники-камикадзе — на оптоволокне, что делает их нечувствительными к средствам РЭБ.Как отмечает издание, Москва уже заняла более 20% территории Украины, и линия фронта может сдвинуться на запад, в сторону города-миллионника Днепропетровска.Российские войска используют тактику "живых волн", истончая оборону ВСУ. Передвижение небольшими группами позволяет русским незаметно наращивать силы, при этом бронетехника в наступлениях почти не применяется.Украинские солдаты отмечают, что потери в обороне выше, чем в наступлении, из-за наблюдения с беспилотников. Транспортные средства без радиоэлектронной борьбы практически не используются. Украинские солдаты испытывают паранойю из-за дронов и пытаются спрятаться.По мнению украинских военных, в случае начала переговоров Владимиру Зеленскому придется пойти на болезненные уступки. Издание приводит слова 33-летнего военнослужащего ВСУ по имени Тарас, капитана и командира роты 35-й бригады. По его словам, для них сейчас ситуация еще хуже, чем в начале конфликта. "О чем нам сейчас договариваться? Нам остается лишь кивать и соглашаться на их требования, а то, что они потребуют, нам явно не понравится", — подчеркнул он.Владимир Зеленский сосредоточился на "справедливом" мире, что контрастирует с предыдущими призывами. В своем новогоднем обращении к украинцам Зеленский сосредоточился на "справедливом", как он выразился, мире. Как отмечает издание, это разительный контраст с предыдущими призывами к полному разгрому России и восстановлению границ Украины 1991 года после распада Советского Союза.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20250105/vsu-854034511.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, всу, вс рф, владимир зеленский, дональд трамп
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ, ВС РФ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Остается лишь кивать". В ВСУ уверены, что Украине придется смириться
WP: Украине остается только согласиться на требования России
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ.
Украинские солдаты на передовой поддерживают призыв избранного президента США Дональда Трампа начать переговоры о прекращении боевых действий, пишет The Washington Post
.
Как отмечается, российские войска продвигаются вперед, используя преимущество в живой силе, в то время как ВСУ испытывают нехватку оружия и страдают от истощения и морального упадка.
Украинское правительство медлит с мобилизацией, что вызывает недовольство уже воюющих солдат. Военнослужащие отмечают, что призыв запоздал, и подразделения уже охвачены кадровым голодом. Дезертиров стало больше, люди не идут воевать добровольно. Западная военная помощь иссякает, что усугубляет ситуацию для ВСУ.
"Темпы убийственны". В США раскрыли, что произошло с ВСУ на фронте
Со своей стороны, Россия сохраняет артиллерийское преимущество и использует новые беспилотники-камикадзе — на оптоволокне, что делает их нечувствительными к средствам РЭБ.
Как отмечает издание, Москва уже заняла более 20% территории Украины, и линия фронта может сдвинуться на запад, в сторону города-миллионника Днепропетровска.
Российские войска используют тактику "живых волн", истончая оборону ВСУ. Передвижение небольшими группами позволяет русским незаметно наращивать силы, при этом бронетехника в наступлениях почти не применяется.
Украинские солдаты отмечают, что потери в обороне выше, чем в наступлении, из-за наблюдения с беспилотников. Транспортные средства без радиоэлектронной борьбы практически не используются. Украинские солдаты испытывают паранойю из-за дронов и пытаются спрятаться.
По мнению украинских военных, в случае начала переговоров Владимиру Зеленскому придется пойти на болезненные уступки. Издание приводит слова 33-летнего военнослужащего ВСУ по имени Тарас, капитана и командира роты 35-й бригады. По его словам, для них сейчас ситуация еще хуже, чем в начале конфликта. "О чем нам сейчас договариваться? Нам остается лишь кивать и соглашаться на их требования, а то, что они потребуют, нам явно не понравится", — подчеркнул он.
Владимир Зеленский сосредоточился на "справедливом" мире, что контрастирует с предыдущими призывами. В своем новогоднем обращении к украинцам Зеленский сосредоточился на "справедливом", как он выразился, мире. Как отмечает издание, это разительный контраст с предыдущими призывами к полному разгрому России и восстановлению границ Украины 1991 года после распада Советского Союза.