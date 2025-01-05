https://1prime.ru/20250105/ukraina-854035128.html

"Остается лишь кивать". В ВСУ уверены, что Украине придется смириться

"Остается лишь кивать". В ВСУ уверены, что Украине придется смириться - 05.01.2025, ПРАЙМ

"Остается лишь кивать". В ВСУ уверены, что Украине придется смириться

Украинские солдаты на передовой поддерживают призыв избранного президента США Дональда Трампа начать переговоры о прекращении боевых действий, пишет The... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T16:44+0300

2025-01-05T16:44+0300

2025-01-05T16:44+0300

спецоперация на украине

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владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Украинские солдаты на передовой поддерживают призыв избранного президента США Дональда Трампа начать переговоры о прекращении боевых действий, пишет The Washington Post.Как отмечается, российские войска продвигаются вперед, используя преимущество в живой силе, в то время как ВСУ испытывают нехватку оружия и страдают от истощения и морального упадка.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУкраинское правительство медлит с мобилизацией, что вызывает недовольство уже воюющих солдат. Военнослужащие отмечают, что призыв запоздал, и подразделения уже охвачены кадровым голодом. Дезертиров стало больше, люди не идут воевать добровольно. Западная военная помощь иссякает, что усугубляет ситуацию для ВСУ.Со своей стороны, Россия сохраняет артиллерийское преимущество и использует новые беспилотники-камикадзе — на оптоволокне, что делает их нечувствительными к средствам РЭБ.Как отмечает издание, Москва уже заняла более 20% территории Украины, и линия фронта может сдвинуться на запад, в сторону города-миллионника Днепропетровска.Российские войска используют тактику "живых волн", истончая оборону ВСУ. Передвижение небольшими группами позволяет русским незаметно наращивать силы, при этом бронетехника в наступлениях почти не применяется.Украинские солдаты отмечают, что потери в обороне выше, чем в наступлении, из-за наблюдения с беспилотников. Транспортные средства без радиоэлектронной борьбы практически не используются. Украинские солдаты испытывают паранойю из-за дронов и пытаются спрятаться.По мнению украинских военных, в случае начала переговоров Владимиру Зеленскому придется пойти на болезненные уступки. Издание приводит слова 33-летнего военнослужащего ВСУ по имени Тарас, капитана и командира роты 35-й бригады. По его словам, для них сейчас ситуация еще хуже, чем в начале конфликта. "О чем нам сейчас договариваться? Нам остается лишь кивать и соглашаться на их требования, а то, что они потребуют, нам явно не понравится", — подчеркнул он.Владимир Зеленский сосредоточился на "справедливом" мире, что контрастирует с предыдущими призывами. В своем новогоднем обращении к украинцам Зеленский сосредоточился на "справедливом", как он выразился, мире. Как отмечает издание, это разительный контраст с предыдущими призывами к полному разгрому России и восстановлению границ Украины 1991 года после распада Советского Союза.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, россия, всу, вс рф, владимир зеленский, дональд трамп