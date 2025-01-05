Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Остается лишь кивать". В ВСУ уверены, что Украине придется смириться - 05.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250105/ukraina-854035128.html
"Остается лишь кивать". В ВСУ уверены, что Украине придется смириться
"Остается лишь кивать". В ВСУ уверены, что Украине придется смириться - 05.01.2025, ПРАЙМ
"Остается лишь кивать". В ВСУ уверены, что Украине придется смириться
Украинские солдаты на передовой поддерживают призыв избранного президента США Дональда Трампа начать переговоры о прекращении боевых действий, пишет The... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T16:44+0300
2025-01-05T16:44+0300
спецоперация на украине
украина
россия
всу
вс рф
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Украинские солдаты на передовой поддерживают призыв избранного президента США Дональда Трампа начать переговоры о прекращении боевых действий, пишет The Washington Post.Как отмечается, российские войска продвигаются вперед, используя преимущество в живой силе, в то время как ВСУ испытывают нехватку оружия и страдают от истощения и морального упадка.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУкраинское правительство медлит с мобилизацией, что вызывает недовольство уже воюющих солдат. Военнослужащие отмечают, что призыв запоздал, и подразделения уже охвачены кадровым голодом. Дезертиров стало больше, люди не идут воевать добровольно. Западная военная помощь иссякает, что усугубляет ситуацию для ВСУ.Со своей стороны, Россия сохраняет артиллерийское преимущество и использует новые беспилотники-камикадзе — на оптоволокне, что делает их нечувствительными к средствам РЭБ.Как отмечает издание, Москва уже заняла более 20% территории Украины, и линия фронта может сдвинуться на запад, в сторону города-миллионника Днепропетровска.Российские войска используют тактику "живых волн", истончая оборону ВСУ. Передвижение небольшими группами позволяет русским незаметно наращивать силы, при этом бронетехника в наступлениях почти не применяется.Украинские солдаты отмечают, что потери в обороне выше, чем в наступлении, из-за наблюдения с беспилотников. Транспортные средства без радиоэлектронной борьбы практически не используются. Украинские солдаты испытывают паранойю из-за дронов и пытаются спрятаться.По мнению украинских военных, в случае начала переговоров Владимиру Зеленскому придется пойти на болезненные уступки. Издание приводит слова 33-летнего военнослужащего ВСУ по имени Тарас, капитана и командира роты 35-й бригады. По его словам, для них сейчас ситуация еще хуже, чем в начале конфликта. "О чем нам сейчас договариваться? Нам остается лишь кивать и соглашаться на их требования, а то, что они потребуют, нам явно не понравится", — подчеркнул он.Владимир Зеленский сосредоточился на "справедливом" мире, что контрастирует с предыдущими призывами. В своем новогоднем обращении к украинцам Зеленский сосредоточился на "справедливом", как он выразился, мире. Как отмечает издание, это разительный контраст с предыдущими призывами к полному разгрому России и восстановлению границ Украины 1991 года после распада Советского Союза.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20250105/vsu-854034511.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, россия, всу, вс рф, владимир зеленский, дональд трамп
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ, ВС РФ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
16:44 05.01.2025
 
"Остается лишь кивать". В ВСУ уверены, что Украине придется смириться

WP: Украине остается только согласиться на требования России

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Украинские солдаты на передовой поддерживают призыв избранного президента США Дональда Трампа начать переговоры о прекращении боевых действий, пишет The Washington Post.
Как отмечается, российские войска продвигаются вперед, используя преимущество в живой силе, в то время как ВСУ испытывают нехватку оружия и страдают от истощения и морального упадка.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Украинское правительство медлит с мобилизацией, что вызывает недовольство уже воюющих солдат. Военнослужащие отмечают, что призыв запоздал, и подразделения уже охвачены кадровым голодом. Дезертиров стало больше, люди не идут воевать добровольно. Западная военная помощь иссякает, что усугубляет ситуацию для ВСУ.
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
"Темпы убийственны". В США раскрыли, что произошло с ВСУ на фронте
16:06
Со своей стороны, Россия сохраняет артиллерийское преимущество и использует новые беспилотники-камикадзе — на оптоволокне, что делает их нечувствительными к средствам РЭБ.
Как отмечает издание, Москва уже заняла более 20% территории Украины, и линия фронта может сдвинуться на запад, в сторону города-миллионника Днепропетровска.
Российские войска используют тактику "живых волн", истончая оборону ВСУ. Передвижение небольшими группами позволяет русским незаметно наращивать силы, при этом бронетехника в наступлениях почти не применяется.
Украинские солдаты отмечают, что потери в обороне выше, чем в наступлении, из-за наблюдения с беспилотников. Транспортные средства без радиоэлектронной борьбы практически не используются. Украинские солдаты испытывают паранойю из-за дронов и пытаются спрятаться.
По мнению украинских военных, в случае начала переговоров Владимиру Зеленскому придется пойти на болезненные уступки. Издание приводит слова 33-летнего военнослужащего ВСУ по имени Тарас, капитана и командира роты 35-й бригады. По его словам, для них сейчас ситуация еще хуже, чем в начале конфликта. "О чем нам сейчас договариваться? Нам остается лишь кивать и соглашаться на их требования, а то, что они потребуют, нам явно не понравится", — подчеркнул он.
Владимир Зеленский сосредоточился на "справедливом" мире, что контрастирует с предыдущими призывами. В своем новогоднем обращении к украинцам Зеленский сосредоточился на "справедливом", как он выразился, мире. Как отмечает издание, это разительный контраст с предыдущими призывами к полному разгрому России и восстановлению границ Украины 1991 года после распада Советского Союза.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯВСУВС РФВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала