https://1prime.ru/20250105/ukraina-854038658.html

Вашингтон не может позволить себе потерять Украину, заявил конгрессмен

Вашингтон не может позволить себе потерять Украину, заявил конгрессмен - 05.01.2025, ПРАЙМ

Вашингтон не может позволить себе потерять Украину, заявил конгрессмен

Вашингтон не может позволить себе потерять Украину, так как это будет ужасным политическим решением, считает председатель комитета по международным делам палаты | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T22:12+0300

2025-01-05T22:12+0300

2025-01-05T22:12+0300

политика

сша

украина

дональд трамп

джо байден

поддержка украины

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ВАШИНГТОН, 5 янв - ПРАЙМ. Вашингтон не может позволить себе потерять Украину, так как это будет ужасным политическим решением, считает председатель комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол. Об этом он заявил в воскресном интервью телеканалу ABC News.По его словам, потеря Украины "будет ужасным политическим решением, которое поставит нас в проигрышную позицию по отношению к России". Маккол полагает, что Вашингтон должен предоставить Киеву больше рычагов в будущих переговорах с Москвой и это должна быть задача одержавшего победу в президентской гонке в США Дональда Трампа. Конгрессмен выразил сомнения в том, что администрация действующего президента США Джо Байдена дала Киеву рычаг. "Я думаю, президент Трамп хочет положить конец войне, провести мирные переговоры. Мы все это поддерживаем, но это должно быть на условиях, которые не бросят Украину под автобус", — добавил он.

https://1prime.ru/20250104/svo-854024574.html

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сша, украина, дональд трамп, джо байден, поддержка украины