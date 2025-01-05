https://1prime.ru/20250105/uran-854035675.html

"Крайне опасно". В ФРГ возмутились зависимостью от ценного сырья из России

"Крайне опасно". В ФРГ возмутились зависимостью от ценного сырья из России - 05.01.2025, ПРАЙМ

"Крайне опасно". В ФРГ возмутились зависимостью от ценного сырья из России

Германия в 2024 году закупила у России почти в два раза больше урана, чем в прошлом году, несмотря на санкции — и немецкие политики возмущены таким развитием... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T17:29+0300

2025-01-05T17:29+0300

2025-01-05T17:29+0300

энергетика

германия

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уран

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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Германия в 2024 году закупила у России почти в два раза больше урана, чем в прошлом году, несмотря на санкции — и немецкие политики возмущены таким развитием событий, пишет Süddeutsche Zeitung.Представляющий партию "Зеленые" министр окружающей среды Нижней Саксонии Кристиан Майер критикует увеличение поставок урана из России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Нашей целью должно стать снижение зависимости от урана, поставляемого из России, как мы договорились в коалиционном соглашении", — заявил министр.Он утверждает, что следует избегать бизнеса с "разжигателем войны Путиным" в ядерном секторе. По мнению Майера, Россия стремится усилить свое влияние в ядерной сфере. "Это крайне опасно", — сказал чиновник.В связи с этим он требует от Евросоюза ввести санкции в отношении урана, указывая, что альтернативные России варианты поставок могут включать уран из Канады или Австралии.Также Майер задается вопросом, почему завод в Лингене, принадлежащий французской государственной компании Framatome, так тесно сотрудничает с российскими атомными компаниями. Эта компания — Advanced Nuclear Fuels GmbH планирует производить тепловыделяющие элементы для российских реакторов, расположенных в Болгарии, Чехии, Финляндии, Венгрии и Словакии. Это предусматривает заключенное в 2021 году соглашение между Framatome и "Росатомом".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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германия, россия, ес, уран