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"Крайне опасно". В ФРГ возмутились зависимостью от ценного сырья из России
"Крайне опасно". В ФРГ возмутились зависимостью от ценного сырья из России - 05.01.2025, ПРАЙМ
"Крайне опасно". В ФРГ возмутились зависимостью от ценного сырья из России
Германия в 2024 году закупила у России почти в два раза больше урана, чем в прошлом году, несмотря на санкции — и немецкие политики возмущены таким развитием... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T17:29+0300
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Германия в 2024 году закупила у России почти в два раза больше урана, чем в прошлом году, несмотря на санкции — и немецкие политики возмущены таким развитием событий, пишет Süddeutsche Zeitung.Представляющий партию "Зеленые" министр окружающей среды Нижней Саксонии Кристиан Майер критикует увеличение поставок урана из России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Нашей целью должно стать снижение зависимости от урана, поставляемого из России, как мы договорились в коалиционном соглашении", — заявил министр.Он утверждает, что следует избегать бизнеса с "разжигателем войны Путиным" в ядерном секторе. По мнению Майера, Россия стремится усилить свое влияние в ядерной сфере. "Это крайне опасно", — сказал чиновник.В связи с этим он требует от Евросоюза ввести санкции в отношении урана, указывая, что альтернативные России варианты поставок могут включать уран из Канады или Австралии.Также Майер задается вопросом, почему завод в Лингене, принадлежащий французской государственной компании Framatome, так тесно сотрудничает с российскими атомными компаниями. Эта компания — Advanced Nuclear Fuels GmbH планирует производить тепловыделяющие элементы для российских реакторов, расположенных в Болгарии, Чехии, Финляндии, Венгрии и Словакии. Это предусматривает заключенное в 2021 году соглашение между Framatome и "Росатомом".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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германия, россия, ес, уран
Энергетика, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ЕС, уран
"Крайне опасно". В ФРГ возмутились зависимостью от ценного сырья из России
SD: импорт урана в Германию из России в течение 2024 года почти удвоился
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ.
Германия в 2024 году закупила у России почти в два раза больше урана, чем в прошлом году, несмотря на санкции — и немецкие политики возмущены таким развитием событий, пишет Süddeutsche Zeitung
.
Представляющий партию "Зеленые" министр окружающей среды Нижней Саксонии Кристиан Майер критикует увеличение поставок урана из России.
"Нашей целью должно стать снижение зависимости от урана, поставляемого из России, как мы договорились в коалиционном соглашении", — заявил министр.
Поставки российского урана в Германию выросли почти на 70 процентов
Он утверждает, что следует избегать бизнеса с "разжигателем войны Путиным" в ядерном секторе. По мнению Майера, Россия стремится усилить свое влияние в ядерной сфере. "Это крайне опасно", — сказал чиновник.
В связи с этим он требует от Евросоюза ввести санкции в отношении урана, указывая, что альтернативные России варианты поставок могут включать уран из Канады или Австралии.
Также Майер задается вопросом, почему завод в Лингене, принадлежащий французской государственной компании Framatome, так тесно сотрудничает с российскими атомными компаниями. Эта компания — Advanced Nuclear Fuels GmbH планирует производить тепловыделяющие элементы для российских реакторов, расположенных в Болгарии, Чехии, Финляндии, Венгрии и Словакии. Это предусматривает заключенное в 2021 году соглашение между Framatome и "Росатомом".