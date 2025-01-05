https://1prime.ru/20250105/vsu-854034511.html

"Темпы убийственны". В США раскрыли, что произошло с ВСУ на фронте

"Темпы убийственны". В США раскрыли, что произошло с ВСУ на фронте - 05.01.2025, ПРАЙМ

"Темпы убийственны". В США раскрыли, что произошло с ВСУ на фронте

Невозможность долго выдерживать воздействие российских войск на линии боевого соприкосновения является причиной дезертирства в рядах ВСУ, считает полковник ВС... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T16:06+0300

2025-01-05T16:06+0300

2025-01-05T16:06+0300

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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Невозможность долго выдерживать воздействие российских войск на линии боевого соприкосновения является причиной дезертирства в рядах ВСУ, считает полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Как бы вы это смогли остановить? <...> Темпы российского Джаггернаута сейчас <...> убийственны для вашей жизни, если вы находитесь на передовой или рядом", — сказал Уилкерсон.Он отметил, что Вооруженные силы РФ "просто разрывают" украинские соединения на части со всех сторон и с помощью любых вооружений, которые можно себе представить.По его словам, многие военнослужащие ВСУ выбирают сдачу в плен, так как понимают, что в таком случае им ничего не будет угрожать.

https://1prime.ru/20250105/vsu-854033458.html

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россия, всу, украина, сво