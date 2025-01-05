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"Темпы убийственны". В США раскрыли, что произошло с ВСУ на фронте - 05.01.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Темпы убийственны". В США раскрыли, что произошло с ВСУ на фронте
"Темпы убийственны". В США раскрыли, что произошло с ВСУ на фронте - 05.01.2025, ПРАЙМ
"Темпы убийственны". В США раскрыли, что произошло с ВСУ на фронте
Невозможность долго выдерживать воздействие российских войск на линии боевого соприкосновения является причиной дезертирства в рядах ВСУ, считает полковник ВС... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T16:06+0300
2025-01-05T16:06+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Невозможность долго выдерживать воздействие российских войск на линии боевого соприкосновения является причиной дезертирства в рядах ВСУ, считает полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Как бы вы это смогли остановить? &lt;...&gt; Темпы российского Джаггернаута сейчас &lt;...&gt; убийственны для вашей жизни, если вы находитесь на передовой или рядом", — сказал Уилкерсон.Он отметил, что Вооруженные силы РФ "просто разрывают" украинские соединения на части со всех сторон и с помощью любых вооружений, которые можно себе представить.По его словам, многие военнослужащие ВСУ выбирают сдачу в плен, так как понимают, что в таком случае им ничего не будет угрожать.
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россия, всу, украина, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ, УКРАИНА, СВО
16:06 05.01.2025
 
"Темпы убийственны". В США раскрыли, что произошло с ВСУ на фронте

Уилкерсон: ВСУ не могут остановить ВС РФ и вынуждены массово дезертировать

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Невозможность долго выдерживать воздействие российских войск на линии боевого соприкосновения является причиной дезертирства в рядах ВСУ, считает полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
"Как бы вы это смогли остановить? <...> Темпы российского Джаггернаута сейчас <...> убийственны для вашей жизни, если вы находитесь на передовой или рядом", — сказал Уилкерсон.
Он отметил, что Вооруженные силы РФ "просто разрывают" украинские соединения на части со всех сторон и с помощью любых вооружений, которые можно себе представить.
По его словам, многие военнослужащие ВСУ выбирают сдачу в плен, так как понимают, что в таком случае им ничего не будет угрожать.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯВСУУКРАИНАСВО
 
 
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