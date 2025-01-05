https://1prime.ru/20250105/vsu-854035980.html
Людей не хватает. В ВСУ признали, что проблему дезертирства решить нельзя
Людей не хватает. В ВСУ признали, что проблему дезертирства решить нельзя - 05.01.2025, ПРАЙМ
Людей не хватает. В ВСУ признали, что проблему дезертирства решить нельзя
Нехватка людей — одна из самых серьезных проблем ВСУ, пишут испанские СМИ. С 2022 года украинская прокуратура возбудила около 90 тысяч дел по фактам... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T17:50+0300
2025-01-05T17:50+0300
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Нехватка людей — одна из самых серьезных проблем ВСУ, пишут испанские СМИ. С 2022 года украинская прокуратура возбудила около 90 тысяч дел по фактам дезертирства или самовольной отлучки, при этом восемь тысяч солдат вернулись обратно в свои части.В статье, посвященной этой проблеме, приводятся характерные примеры такого дезертирства. Военнослужащий по имени Александр дезертировал из армии, увидев гибель других солдат при обстрелах. Сергей Гнездилов покинул часть в знак протеста против ставшей бессрочной службы по призыву, за что был арестован. Солдат с позывным Буч дезертировал после ранения, полученного при атаке на Херсон.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак подчеркивает автор, нехватка людей и постоянные обстрелы разрушают психику солдат. Солдаты, как утверждается, чувствуют вину за дезертирство и возвращаются на фронт.Ранее Верховная рада утвердила амнистию для вернувшихся на фронт ранее бежавших солдат. 47-я и 53-я армейские бригады восстанавливают на службе солдат, покинувших линию фронта без разрешения.Командир 1-го отдельного штурмового батальона Сивер, известный под позывным Да Винчи, утверждает, что психологическая поддержка помогает солдатам выдержать условия на фронте. Солдаты сталкиваются с грязью, холодом и голодом, что требует особого внимания.По его мнению, проблема дезертирства будет нарастать, чудесного ее решения быть не может, и необходимо положить конец конфликту.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
Людей не хватает. В ВСУ признали, что проблему дезертирства решить нельзя
Нехватку людей признали одной из самых серьезных проблем ВСУ
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Нехватка людей — одна из самых серьезных проблем ВСУ, пишут испанские СМИ. С 2022 года украинская прокуратура возбудила около 90 тысяч дел по фактам дезертирства или самовольной отлучки, при этом восемь тысяч солдат вернулись обратно в свои части.
В статье, посвященной этой проблеме, приводятся характерные примеры такого дезертирства. Военнослужащий по имени Александр дезертировал из армии, увидев гибель других солдат при обстрелах. Сергей Гнездилов покинул часть в знак протеста против ставшей бессрочной службы по призыву, за что был арестован. Солдат с позывным Буч дезертировал после ранения, полученного при атаке на Херсон.
Как подчеркивает автор, нехватка людей и постоянные обстрелы разрушают психику солдат. Солдаты, как утверждается, чувствуют вину за дезертирство и возвращаются на фронт.
"Остается лишь кивать". В ВСУ уверены, что Украине придется смириться
Ранее Верховная рада утвердила амнистию для вернувшихся на фронт ранее бежавших солдат. 47-я и 53-я армейские бригады восстанавливают на службе солдат, покинувших линию фронта без разрешения.
Командир 1-го отдельного штурмового батальона Сивер, известный под позывным Да Винчи, утверждает, что психологическая поддержка помогает солдатам выдержать условия на фронте. Солдаты сталкиваются с грязью, холодом и голодом, что требует особого внимания.
По его мнению, проблема дезертирства будет нарастать, чудесного ее решения быть не может, и необходимо положить конец конфликту.