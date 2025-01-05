Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Людей не хватает. В ВСУ признали, что проблему дезертирства решить нельзя - 05.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250105/vsu-854035980.html
Людей не хватает. В ВСУ признали, что проблему дезертирства решить нельзя
Людей не хватает. В ВСУ признали, что проблему дезертирства решить нельзя - 05.01.2025, ПРАЙМ
Людей не хватает. В ВСУ признали, что проблему дезертирства решить нельзя
Нехватка людей — одна из самых серьезных проблем ВСУ, пишут испанские СМИ. С 2022 года украинская прокуратура возбудила около 90 тысяч дел по фактам... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T17:50+0300
2025-01-05T17:50+0300
спецоперация на украине
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Нехватка людей — одна из самых серьезных проблем ВСУ, пишут испанские СМИ. С 2022 года украинская прокуратура возбудила около 90 тысяч дел по фактам дезертирства или самовольной отлучки, при этом восемь тысяч солдат вернулись обратно в свои части.В статье, посвященной этой проблеме, приводятся характерные примеры такого дезертирства. Военнослужащий по имени Александр дезертировал из армии, увидев гибель других солдат при обстрелах. Сергей Гнездилов покинул часть в знак протеста против ставшей бессрочной службы по призыву, за что был арестован. Солдат с позывным Буч дезертировал после ранения, полученного при атаке на Херсон.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак подчеркивает автор, нехватка людей и постоянные обстрелы разрушают психику солдат. Солдаты, как утверждается, чувствуют вину за дезертирство и возвращаются на фронт.Ранее Верховная рада утвердила амнистию для вернувшихся на фронт ранее бежавших солдат. 47-я и 53-я армейские бригады восстанавливают на службе солдат, покинувших линию фронта без разрешения.Командир 1-го отдельного штурмового батальона Сивер, известный под позывным Да Винчи, утверждает, что психологическая поддержка помогает солдатам выдержать условия на фронте. Солдаты сталкиваются с грязью, холодом и голодом, что требует особого внимания.По его мнению, проблема дезертирства будет нарастать, чудесного ее решения быть не может, и необходимо положить конец конфликту.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20250105/ukraina-854035128.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
17:50 05.01.2025
 
Людей не хватает. В ВСУ признали, что проблему дезертирства решить нельзя

Нехватку людей признали одной из самых серьезных проблем ВСУ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Нехватка людей — одна из самых серьезных проблем ВСУ, пишут испанские СМИ. С 2022 года украинская прокуратура возбудила около 90 тысяч дел по фактам дезертирства или самовольной отлучки, при этом восемь тысяч солдат вернулись обратно в свои части.
В статье, посвященной этой проблеме, приводятся характерные примеры такого дезертирства. Военнослужащий по имени Александр дезертировал из армии, увидев гибель других солдат при обстрелах. Сергей Гнездилов покинул часть в знак протеста против ставшей бессрочной службы по призыву, за что был арестован. Солдат с позывным Буч дезертировал после ранения, полученного при атаке на Херсон.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Как подчеркивает автор, нехватка людей и постоянные обстрелы разрушают психику солдат. Солдаты, как утверждается, чувствуют вину за дезертирство и возвращаются на фронт.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
"Остается лишь кивать". В ВСУ уверены, что Украине придется смириться
16:44
Ранее Верховная рада утвердила амнистию для вернувшихся на фронт ранее бежавших солдат. 47-я и 53-я армейские бригады восстанавливают на службе солдат, покинувших линию фронта без разрешения.
Командир 1-го отдельного штурмового батальона Сивер, известный под позывным Да Винчи, утверждает, что психологическая поддержка помогает солдатам выдержать условия на фронте. Солдаты сталкиваются с грязью, холодом и голодом, что требует особого внимания.
По его мнению, проблема дезертирства будет нарастать, чудесного ее решения быть не может, и необходимо положить конец конфликту.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала