https://1prime.ru/20250105/vsu-854035980.html

Людей не хватает. В ВСУ признали, что проблему дезертирства решить нельзя

Людей не хватает. В ВСУ признали, что проблему дезертирства решить нельзя - 05.01.2025, ПРАЙМ

Людей не хватает. В ВСУ признали, что проблему дезертирства решить нельзя

Нехватка людей — одна из самых серьезных проблем ВСУ, пишут испанские СМИ. С 2022 года украинская прокуратура возбудила около 90 тысяч дел по фактам... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T17:50+0300

2025-01-05T17:50+0300

2025-01-05T17:50+0300

спецоперация на украине

украина

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg

МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Нехватка людей — одна из самых серьезных проблем ВСУ, пишут испанские СМИ. С 2022 года украинская прокуратура возбудила около 90 тысяч дел по фактам дезертирства или самовольной отлучки, при этом восемь тысяч солдат вернулись обратно в свои части.В статье, посвященной этой проблеме, приводятся характерные примеры такого дезертирства. Военнослужащий по имени Александр дезертировал из армии, увидев гибель других солдат при обстрелах. Сергей Гнездилов покинул часть в знак протеста против ставшей бессрочной службы по призыву, за что был арестован. Солдат с позывным Буч дезертировал после ранения, полученного при атаке на Херсон.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак подчеркивает автор, нехватка людей и постоянные обстрелы разрушают психику солдат. Солдаты, как утверждается, чувствуют вину за дезертирство и возвращаются на фронт.Ранее Верховная рада утвердила амнистию для вернувшихся на фронт ранее бежавших солдат. 47-я и 53-я армейские бригады восстанавливают на службе солдат, покинувших линию фронта без разрешения.Командир 1-го отдельного штурмового батальона Сивер, известный под позывным Да Винчи, утверждает, что психологическая поддержка помогает солдатам выдержать условия на фронте. Солдаты сталкиваются с грязью, холодом и голодом, что требует особого внимания.По его мнению, проблема дезертирства будет нарастать, чудесного ее решения быть не может, и необходимо положить конец конфликту.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20250105/ukraina-854035128.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу