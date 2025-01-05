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ВСУ нанесли удар по российским журналистам по предварительному сговору - 05.01.2025, ПРАЙМ
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ВСУ нанесли удар по российским журналистам по предварительному сговору
ВСУ нанесли удар по российским журналистам по предварительному сговору - 05.01.2025, ПРАЙМ
ВСУ нанесли удар по российским журналистам по предварительному сговору
Военнослужащие ВСУ нанесли удар по машине с журналистами на трассе Донецк — Горловка по предварительному сговору по мотивам идеологической ненависти. Об этом... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T19:13+0300
2025-01-05T19:13+0300
происшествия
россия
донецк
украина
всу
журналисты
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ДОНЕЦК, 5 янв - ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ нанесли удар по машине с журналистами на трассе Донецк — Горловка по предварительному сговору по мотивам идеологической ненависти. Об этом сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.Согласно версии следствия, удар наносился по предварительному сговору вышестоящих командиров ВСУ и должностных лиц Минобороны Украины. В материалах отдельно отмечается, что личности людей, причастных к принятию решения об атаке беспилотником на гражданскую машину, сейчас устанавливаются.В материалах также сказано, что следствие видит общий преступный умысел в ударах украинских военных по Горловке и по машине с журналистами на трассе между Горловкой и Донецком. Согласно материалам, вышестоящие командиры ВСУ и других украинских воинских формирований 4 января 2025 года отдали своим подчиненным преступные приказы о применении беспилотников, оборудованных взрывными устройствами, для атаки и поражения жилых строений, гражданских и социальных объектов в Горловке ДНР, реализуя общий преступный умысел. Кроме того, журналиста агентства РИА Новости признали потерпевшим по делу об атаке украинских военных на сотрудников СМИ под Горловкой. В постановлении следствия указано, что, учитывая причинение физического, морального и имущественного вреда, корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Максим Романенко признан потерпевшим по уголовному делу в результате попадания и взрыва БПЛА.В субботу вечером ВСУ намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданской машине с сотрудниками СМИ далеко от линии боевого соприкосновения на трассе Донецк — Горловка. При обстреле погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Из числа находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко был госпитализирован с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.
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россия, донецк, украина, всу, журналисты
Происшествия, РОССИЯ, Донецк, УКРАИНА, ВСУ, журналисты
19:13 05.01.2025
 
ВСУ нанесли удар по российским журналистам по предварительному сговору

РИА Новости: ВСУ ударили по журналистам из РФ в ДНР по предварительному сговору

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 5 янв - ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ нанесли удар по машине с журналистами на трассе Донецк — Горловка по предварительному сговору по мотивам идеологической ненависти. Об этом сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно версии следствия, удар наносился по предварительному сговору вышестоящих командиров ВСУ и должностных лиц Минобороны Украины. В материалах отдельно отмечается, что личности людей, причастных к принятию решения об атаке беспилотником на гражданскую машину, сейчас устанавливаются.
В материалах также сказано, что следствие видит общий преступный умысел в ударах украинских военных по Горловке и по машине с журналистами на трассе между Горловкой и Донецком. Согласно материалам, вышестоящие командиры ВСУ и других украинских воинских формирований 4 января 2025 года отдали своим подчиненным преступные приказы о применении беспилотников, оборудованных взрывными устройствами, для атаки и поражения жилых строений, гражданских и социальных объектов в Горловке ДНР, реализуя общий преступный умысел.
Кроме того, журналиста агентства РИА Новости признали потерпевшим по делу об атаке украинских военных на сотрудников СМИ под Горловкой. В постановлении следствия указано, что, учитывая причинение физического, морального и имущественного вреда, корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Максим Романенко признан потерпевшим по уголовному делу в результате попадания и взрыва БПЛА.
В субботу вечером ВСУ намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданской машине с сотрудниками СМИ далеко от линии боевого соприкосновения на трассе Донецк — Горловка. При обстреле погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Из числа находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко был госпитализирован с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
В ООН сделали заявление об атаке ВСУ на российских журналистов
Вчера, 23:12
 
ПроисшествияРОССИЯДонецкУКРАИНАВСУжурналисты
 
 
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