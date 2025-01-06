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Обновленный Opel Astra подорожал и лишился базовых моторов - 06.01.2025, ПРАЙМ
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Обновленный Opel Astra подорожал и лишился базовых моторов
Обновленный Opel Astra подорожал и лишился базовых моторов - 06.01.2025, ПРАЙМ
Обновленный Opel Astra подорожал и лишился базовых моторов
Opel обновил в этом году линейку модели Astra. Автопроизводитель исключил из нее базовую версию с бензиновым двигателем объемом 1,2 литра, что привело к росту... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T15:20+0300
2025-01-06T15:20+0300
экономика
авто
opel
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Opel обновил в этом году линейку модели Astra. Автопроизводитель исключил из нее базовую версию с бензиновым двигателем объемом 1,2 литра, что привело к росту минимальной стоимости машины и сделало ее менее доступной на рынке. Об этом сообщил портал 32cars.ru. Отмечается, что цена начальной версии Opel Astra с мотором мощностью 130 лошадиных сил выросла до 25 050 евро. При этом используемый ранее двигатель объемом 1,2 литра мощностью 110 лошадиных сил (205 Нм) пользовался популярностью среди покупателей из-за экономичности и ценовой доступности. Средний расход этого мотора составлял 5,5 литра на 100 километров. Машина разгонялась с ним до 100 км/ч за 10,5 секунды. Обновленный Opel Astra, по данным портала, отличается современным дизайном и возможностью выбора двухцветной окраски кузова. Кроме того, любители спортивного стиля могут купить версию GSe.
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авто, opel, цены на легковые автомобили, легковые автомобилии
Экономика, Авто, Opel, цены на легковые автомобили, легковые автомобилии
15:20 06.01.2025
 
Обновленный Opel Astra подорожал и лишился базовых моторов

32cars.ru: в 2025 году хэтчбек "Opel Astra" подорожал и лишился базовых моторов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМеждународный автомобильный салон во Франкфурте. День второй
Международный автомобильный салон во Франкфурте. День второй - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Opel обновил в этом году линейку модели Astra. Автопроизводитель исключил из нее базовую версию с бензиновым двигателем объемом 1,2 литра, что привело к росту минимальной стоимости машины и сделало ее менее доступной на рынке. Об этом сообщил портал 32cars.ru.
Отмечается, что цена начальной версии Opel Astra с мотором мощностью 130 лошадиных сил выросла до 25 050 евро. При этом используемый ранее двигатель объемом 1,2 литра мощностью 110 лошадиных сил (205 Нм) пользовался популярностью среди покупателей из-за экономичности и ценовой доступности. Средний расход этого мотора составлял 5,5 литра на 100 километров. Машина разгонялась с ним до 100 км/ч за 10,5 секунды.
Обновленный Opel Astra, по данным портала, отличается современным дизайном и возможностью выбора двухцветной окраски кузова. Кроме того, любители спортивного стиля могут купить версию GSe.
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