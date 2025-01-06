Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Байден запретил бурение нефтегазовых скважин на шельфе США - 06.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250106/bayden-854044151.html
Байден запретил бурение нефтегазовых скважин на шельфе США
Байден запретил бурение нефтегазовых скважин на шельфе США - 06.01.2025, ПРАЙМ
Байден запретил бурение нефтегазовых скважин на шельфе США
Президент США Джо Байден официально объявил о запрете на бурение нефтегазовых скважин на шельфе у атлантического и тихоокеанского побережья страны. | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T13:50+0300
2025-01-06T13:50+0300
энергетика
сша
нефть
континентальный шельф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042729_0:225:1084:835_1920x0_80_0_0_99decdba38ddc19f788e3a1e1bcfc644.jpg
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден официально объявил о запрете на бурение нефтегазовых скважин на шельфе у атлантического и тихоокеанского побережья страны. На прошлой неделе агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что в понедельник Байден объявит о запрете на бурение нефтегазовых скважин на площади более 250 миллионов гектаров на шельфе тихоокеанского и атлантического побережья США. При этом Байден оставит возможность для нового лизинга нефти и природного газа в центральных и западных районах Мексиканского залива. По мнению агентства, это усложнит любые попытки будущего президента Дональда Трампа расширить масштабы бурения на шельфе. "Я принимаю меры по защите восточного и западного побережья, восточной части Мексиканского залива и северной части Берингова моря Аляски от бурения нефтяных и газовых скважин и вреда, который оно может нанести... Это не стоит риска", - говорится в заявлении, распространенном Белым домом.
https://1prime.ru/20241227/neft-853917624.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042729_0:113:1084:926_1920x0_80_0_0_c2e249657c7f11f3af7e428e7c2ac87a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, нефть, континентальный шельф
Энергетика, США, Нефть, континентальный шельф
13:50 06.01.2025
 
Байден запретил бурение нефтегазовых скважин на шельфе США

Байден объявил о запрете на бурение нефтегазовых скважин на шельфе у берегов США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден официально объявил о запрете на бурение нефтегазовых скважин на шельфе у атлантического и тихоокеанского побережья страны.
На прошлой неделе агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что в понедельник Байден объявит о запрете на бурение нефтегазовых скважин на площади более 250 миллионов гектаров на шельфе тихоокеанского и атлантического побережья США. При этом Байден оставит возможность для нового лизинга нефти и природного газа в центральных и западных районах Мексиканского залива. По мнению агентства, это усложнит любые попытки будущего президента Дональда Трампа расширить масштабы бурения на шельфе.
"Я принимаю меры по защите восточного и западного побережья, восточной части Мексиканского залива и северной части Берингова моря Аляски от бурения нефтяных и газовых скважин и вреда, который оно может нанести... Это не стоит риска", - говорится в заявлении, распространенном Белым домом.
Нефтяные вышки в США - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
В США сократилась добыча нефти
27 декабря 2024, 22:17
 
ЭнергетикаСШАНефтьконтинентальный шельф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала