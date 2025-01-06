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Байден запретил бурение нефтегазовых скважин на шельфе США
Байден запретил бурение нефтегазовых скважин на шельфе США - 06.01.2025, ПРАЙМ
Байден запретил бурение нефтегазовых скважин на шельфе США
Президент США Джо Байден официально объявил о запрете на бурение нефтегазовых скважин на шельфе у атлантического и тихоокеанского побережья страны. | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T13:50+0300
2025-01-06T13:50+0300
2025-01-06T13:50+0300
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден официально объявил о запрете на бурение нефтегазовых скважин на шельфе у атлантического и тихоокеанского побережья страны. На прошлой неделе агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что в понедельник Байден объявит о запрете на бурение нефтегазовых скважин на площади более 250 миллионов гектаров на шельфе тихоокеанского и атлантического побережья США. При этом Байден оставит возможность для нового лизинга нефти и природного газа в центральных и западных районах Мексиканского залива. По мнению агентства, это усложнит любые попытки будущего президента Дональда Трампа расширить масштабы бурения на шельфе. "Я принимаю меры по защите восточного и западного побережья, восточной части Мексиканского залива и северной части Берингова моря Аляски от бурения нефтяных и газовых скважин и вреда, который оно может нанести... Это не стоит риска", - говорится в заявлении, распространенном Белым домом.
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сша, нефть, континентальный шельф
Энергетика, США, Нефть, континентальный шельф
Байден запретил бурение нефтегазовых скважин на шельфе США
Байден объявил о запрете на бурение нефтегазовых скважин на шельфе у берегов США
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден официально объявил о запрете на бурение нефтегазовых скважин на шельфе у атлантического и тихоокеанского побережья страны.
На прошлой неделе агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что в понедельник Байден объявит о запрете на бурение нефтегазовых скважин на площади более 250 миллионов гектаров на шельфе тихоокеанского и атлантического побережья США. При этом Байден оставит возможность для нового лизинга нефти и природного газа в центральных и западных районах Мексиканского залива. По мнению агентства, это усложнит любые попытки будущего президента Дональда Трампа расширить масштабы бурения на шельфе.
"Я принимаю меры по защите восточного и западного побережья, восточной части Мексиканского залива и северной части Берингова моря Аляски от бурения нефтяных и газовых скважин и вреда, который оно может нанести... Это не стоит риска", - говорится в заявлении, распространенном Белым домом.
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