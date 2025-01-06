https://1prime.ru/20250106/britaniya-854055217.html

Уязвима для ударов. В Британии испугались отсутствия эффективной ПВО

Уязвима для ударов. В Британии испугались отсутствия эффективной ПВО - 06.01.2025, ПРАЙМ

Уязвима для ударов. В Британии испугались отсутствия эффективной ПВО

Великобритания отстает от других стран в плане противоракетной обороны, а отсутствие наземной ПРО делает страну уязвимой для ударов баллистическими ракетами,... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T17:52+0300

2025-01-06T17:52+0300

2025-01-06T17:52+0300

великобритания

оружие

пво

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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Великобритания отстает от других стран в плане противоракетной обороны, а отсутствие наземной ПРО делает страну уязвимой для ударов баллистическими ракетами, пишет издание The Times.Россия наносит удары по Украине, что вызывает беспокойство в Британии. Иран обладает арсеналом из 3 тысяч баллистических ракет, из чего следует необходимость усиления обороны.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramС призывом к Британии усовершенствовать противовоздушную и противоракетную оборону обратилось НАТО. Страны Европы уже приступили к усилению своих систем защиты от воздушных ударов.Как отмечает автор, наследие холодной войны привело к уверенности в безопасности от ядерных ракет. Но мир изменился, и теперь возможны удары баллистическими ракетами из любой точки планеты.Британия сейчас тратит на оборону 2,3% своего ВВП. Дебаты о необходимости увеличения расходов усилились с избранием Дональда Трампа на пост президента США.Как утверждается, правительство всегда находит другие способы потратить деньги, что снижает безопасность граждан."Если говорить о баллистических ракетах, то мы можем остаться совершенно беззащитными. Поскольку Министерство обороны хорошо известно своими расточительными программами закупок, мы просто обязаны сделать так, чтобы планирование обороны осуществлялось надлежащим образом и включало самые современные образцы вооружений, такие как беспилотники. В данном случае увеличение расходов — это не вопрос выбора. Это необходимость", — заключает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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великобритания, оружие, пво