https://1prime.ru/20250106/gosnomera-854044402.html

В России начали действовать новые стандарты для автомобильных госномеров

В России начали действовать новые стандарты для автомобильных госномеров - 06.01.2025, ПРАЙМ

В России начали действовать новые стандарты для автомобильных госномеров

В России с 1 января 2025 года вступили в силу новые требования к автомобильным номерам, сообщило издание "Главный региональный". | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T14:22+0300

2025-01-06T14:22+0300

2025-01-06T14:22+0300

авто

россия

автомобильные номера

российские автомобильные номера

регистрационные номера

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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. В России с 1 января 2025 года вступили в силу новые требования к автомобильным номерам, сообщило издание "Главный региональный". Отмечается, что теперь автомобильные номера с российским флагом стали обязательными. При этом нововведение не имеет обратной силы, то есть оно затронет только машины, регистрация которых будет осуществляться после 1 января. Что касается автовладельцев, которые уже ездят с номерами без флага, то, как сказано в материале издания, свидетельство о регистрации транспортного средства подтвердит, что такие номера были установлены до введения новых правил. Также отмечается, что с этого года все номера, которые выдают при постановке транспортных средств на учет, будут иметь значок российского флага. При повторной регистрации машины ее владельцу нужно будет установить знаки с флагом РФ. Исключением являются авто с красными номерами, так как для машин дипломатического корпуса значки российского флага являются факультативными.

https://1prime.ru/20250105/konkurentsiya-854033014.html

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