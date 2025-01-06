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В России начали действовать новые стандарты для автомобильных госномеров - 06.01.2025, ПРАЙМ
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В России начали действовать новые стандарты для автомобильных госномеров
В России начали действовать новые стандарты для автомобильных госномеров - 06.01.2025, ПРАЙМ
В России начали действовать новые стандарты для автомобильных госномеров
В России с 1 января 2025 года вступили в силу новые требования к автомобильным номерам, сообщило издание "Главный региональный". | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T14:22+0300
2025-01-06T14:22+0300
авто
россия
автомобильные номера
российские автомобильные номера
регистрационные номера
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. В России с 1 января 2025 года вступили в силу новые требования к автомобильным номерам, сообщило издание "Главный региональный". Отмечается, что теперь автомобильные номера с российским флагом стали обязательными. При этом нововведение не имеет обратной силы, то есть оно затронет только машины, регистрация которых будет осуществляться после 1 января. Что касается автовладельцев, которые уже ездят с номерами без флага, то, как сказано в материале издания, свидетельство о регистрации транспортного средства подтвердит, что такие номера были установлены до введения новых правил. Также отмечается, что с этого года все номера, которые выдают при постановке транспортных средств на учет, будут иметь значок российского флага. При повторной регистрации машины ее владельцу нужно будет установить знаки с флагом РФ. Исключением являются авто с красными номерами, так как для машин дипломатического корпуса значки российского флага являются факультативными.
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авто, россия, автомобильные номера, российские автомобильные номера, регистрационные номера
Авто, РОССИЯ, автомобильные номера, российские автомобильные номера, регистрационные номера
14:22 06.01.2025
 
В России начали действовать новые стандарты для автомобильных госномеров

"Главный региональный": в РФ с 1 января ввели новые стандарты для номеров машин

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВыдача автовладельцу номерных знаков на машину
Выдача автовладельцу номерных знаков на машину - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. В России с 1 января 2025 года вступили в силу новые требования к автомобильным номерам, сообщило издание "Главный региональный".
Отмечается, что теперь автомобильные номера с российским флагом стали обязательными. При этом нововведение не имеет обратной силы, то есть оно затронет только машины, регистрация которых будет осуществляться после 1 января.
Что касается автовладельцев, которые уже ездят с номерами без флага, то, как сказано в материале издания, свидетельство о регистрации транспортного средства подтвердит, что такие номера были установлены до введения новых правил.
Также отмечается, что с этого года все номера, которые выдают при постановке транспортных средств на учет, будут иметь значок российского флага. При повторной регистрации машины ее владельцу нужно будет установить знаки с флагом РФ.
Исключением являются авто с красными номерами, так как для машин дипломатического корпуса значки российского флага являются факультативными.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
Немецкие автопроизводители объединились ради конкуренции в Китае, пишут СМИ
Вчера, 14:28
 
АвтоРОССИЯавтомобильные номерароссийские автомобильные номерарегистрационные номера
 
 
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