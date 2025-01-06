https://1prime.ru/20250106/interes-853938752.html

Интерес к новым авто вырос почти на треть за год, сообщили в "Авито Авто"

Интерес к новым авто вырос почти на треть за год, сообщили в "Авито Авто" - 06.01.2025, ПРАЙМ

Интерес к новым авто вырос почти на треть за год, сообщили в "Авито Авто"

Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные по спросу и ценам на новые автомобили за 2024 год. Оказалось, что лидерами по росту популярности стали автомобили... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T09:00+0300

2025-01-06T09:00+0300

2025-01-06T09:00+0300

экономика

россия

авто

спрос на легковые авто

авито

https://cdnn.1prime.ru/img/83070/50/830705087_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_09c92540085cf334308d0d498c5060f4.jpg

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные по спросу и ценам на новые автомобили за 2024 год. Оказалось, что лидерами по росту популярности стали автомобили марок Chery, Geely и HAVAL.По данным платформы, интерес к новым автомобилям в России вырос на 32,1% год к году, а средняя цена* практически не изменилась и составила 2 950 000 рублей.Среди марок лидером по спросу в 2024 году стал ВАЗ (LADA), чья доля составила 23,57%. Также в топ-5 по доле в спросе вошли HAVAL (8,62%), Chery (7,33%), Geely (6,55%) и Changan (5,81%). В 2023 году в пятерке лидеров была южнокорейская марка Kia, но ее вытеснил бренд Geely за счет прироста спроса на 99,3%. Лидером же по динамике спроса среди марок стала Chery: за год спрос вырос на 102,1%.На первом месте по спросу среди моделей по итогам 2024 года оказалась ВАЗ (LADA) Granta: ее доля составила 9,85%. На второй строке – еще один отечественный автомобиль ВАЗ (LADA) Vesta с долей 5,3%. Третью строку занял Haval Jolion (3,85%), а четвертую – OMODA C5 (2,49%). Замыкает топ-5 по спросу ВАЗ (LADA) Niva Legend с долей 2,43%."В 2024 году на самые популярные китайские марки пришлось более трети от спроса на новые автомобили – 31,87%. Конкуренция между брендами из Поднебесной продолжает усиливаться, а новые марки и модели стремительно завоевывают популярность. Показательный пример – спрос на JAECOO J7, который вырос почти в 8 раз год к году. В условиях такого разнообразия предложений и динамичного рынка особенно важно иметь доступ к актуальной информации о каждом автомобиле. Именно поэтому мы рекомендуем искать машину в каталоге новых автомобилей "Авито Авто", где под каждым предложением зафиксированы все действующие на него бонусы и условия гарантии, по которым можно отфильтровать объявления продавцов", — прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в "Авито".* Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

https://1prime.ru/20241228/avto-853889317.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, спрос на легковые авто, авито