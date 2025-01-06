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Интерес к новым авто вырос почти на треть за год, сообщили в "Авито Авто" - 06.01.2025, ПРАЙМ
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Интерес к новым авто вырос почти на треть за год, сообщили в "Авито Авто"
Интерес к новым авто вырос почти на треть за год, сообщили в "Авито Авто" - 06.01.2025, ПРАЙМ
Интерес к новым авто вырос почти на треть за год, сообщили в "Авито Авто"
Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные по спросу и ценам на новые автомобили за 2024 год. Оказалось, что лидерами по росту популярности стали автомобили... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T09:00+0300
2025-01-06T09:00+0300
экономика
россия
авто
спрос на легковые авто
авито
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные по спросу и ценам на новые автомобили за 2024 год. Оказалось, что лидерами по росту популярности стали автомобили марок Chery, Geely и HAVAL.По данным платформы, интерес к новым автомобилям в России вырос на 32,1% год к году, а средняя цена* практически не изменилась и составила 2 950 000 рублей.Среди марок лидером по спросу в 2024 году стал ВАЗ (LADA), чья доля составила 23,57%. Также в топ-5 по доле в спросе вошли HAVAL (8,62%), Chery (7,33%), Geely (6,55%) и Changan (5,81%). В 2023 году в пятерке лидеров была южнокорейская марка Kia, но ее вытеснил бренд Geely за счет прироста спроса на 99,3%. Лидером же по динамике спроса среди марок стала Chery: за год спрос вырос на 102,1%.На первом месте по спросу среди моделей по итогам 2024 года оказалась ВАЗ (LADA) Granta: ее доля составила 9,85%. На второй строке – еще один отечественный автомобиль ВАЗ (LADA) Vesta с долей 5,3%. Третью строку занял Haval Jolion (3,85%), а четвертую – OMODA C5 (2,49%). Замыкает топ-5 по спросу ВАЗ (LADA) Niva Legend с долей 2,43%."В 2024 году на самые популярные китайские марки пришлось более трети от спроса на новые автомобили – 31,87%. Конкуренция между брендами из Поднебесной продолжает усиливаться, а новые марки и модели стремительно завоевывают популярность. Показательный пример – спрос на JAECOO J7, который вырос почти в 8 раз год к году. В условиях такого разнообразия предложений и динамичного рынка особенно важно иметь доступ к актуальной информации о каждом автомобиле. Именно поэтому мы рекомендуем искать машину в каталоге новых автомобилей "Авито Авто", где под каждым предложением зафиксированы все действующие на него бонусы и условия гарантии, по которым можно отфильтровать объявления продавцов", — прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в "Авито".* Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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россия, авто, спрос на легковые авто, авито
Экономика, РОССИЯ, Авто, спрос на легковые авто, Авито
09:00 06.01.2025
 
Интерес к новым авто вырос почти на треть за год, сообщили в "Авито Авто"

"Авито Авто": интерес к новым автомобилям в России вырос на 32,1% год к году

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтосалон
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные по спросу и ценам на новые автомобили за 2024 год. Оказалось, что лидерами по росту популярности стали автомобили марок Chery, Geely и HAVAL.
По данным платформы, интерес к новым автомобилям в России вырос на 32,1% год к году, а средняя цена* практически не изменилась и составила 2 950 000 рублей.
Среди марок лидером по спросу в 2024 году стал ВАЗ (LADA), чья доля составила 23,57%. Также в топ-5 по доле в спросе вошли HAVAL (8,62%), Chery (7,33%), Geely (6,55%) и Changan (5,81%). В 2023 году в пятерке лидеров была южнокорейская марка Kia, но ее вытеснил бренд Geely за счет прироста спроса на 99,3%. Лидером же по динамике спроса среди марок стала Chery: за год спрос вырос на 102,1%.
На первом месте по спросу среди моделей по итогам 2024 года оказалась ВАЗ (LADA) Granta: ее доля составила 9,85%. На второй строке – еще один отечественный автомобиль ВАЗ (LADA) Vesta с долей 5,3%. Третью строку занял Haval Jolion (3,85%), а четвертую – OMODA C5 (2,49%). Замыкает топ-5 по спросу ВАЗ (LADA) Niva Legend с долей 2,43%.
"В 2024 году на самые популярные китайские марки пришлось более трети от спроса на новые автомобили – 31,87%. Конкуренция между брендами из Поднебесной продолжает усиливаться, а новые марки и модели стремительно завоевывают популярность. Показательный пример – спрос на JAECOO J7, который вырос почти в 8 раз год к году. В условиях такого разнообразия предложений и динамичного рынка особенно важно иметь доступ к актуальной информации о каждом автомобиле. Именно поэтому мы рекомендуем искать машину в каталоге новых автомобилей "Авито Авто", где под каждым предложением зафиксированы все действующие на него бонусы и условия гарантии, по которым можно отфильтровать объявления продавцов", — прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в "Авито".
Топ-10 новых авто по доле в спросе, 16 декабря 2023 - 15 декабря 2024, Росс

Марка

Модель

Доля в спросе

Средняя цена*, руб.

ВАЗ (LADA)

Granta

9,85%

1 048 000

ВАЗ (LADA)

Vesta

5,30%

1 642 000

HAVAL

Jolion

3,85%

2 498 000

OMODA

C5

2,49%

2 950 000

ВАЗ (LADA)

Niva Legend

2,43%

1 050 000

Chery

Tiggo 7 Pro Max

2,25%

2 950 000

Москвич

3

2,25%

1 843 000

Chery

Tiggo 4 Pro

2,18%

2 260 000

ВАЗ (LADA)

Niva Travel

2,02%

1 330 000

Geely

Monjaro

1,71%

4 775 000

* Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
Итоги года: российский автопром поднажмет на двоих
28 декабря 2024, 09:00
 
ЭкономикаРОССИЯАвтоспрос на легковые автоАвито
 
 
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