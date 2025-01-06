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Интерес к новым авто вырос почти на треть за год, сообщили в "Авито Авто"
Интерес к новым авто вырос почти на треть за год, сообщили в "Авито Авто" - 06.01.2025, ПРАЙМ
Интерес к новым авто вырос почти на треть за год, сообщили в "Авито Авто"
Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные по спросу и ценам на новые автомобили за 2024 год. Оказалось, что лидерами по росту популярности стали автомобили... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T09:00+0300
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экономика
россия
авто
спрос на легковые авто
авито
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные по спросу и ценам на новые автомобили за 2024 год. Оказалось, что лидерами по росту популярности стали автомобили марок Chery, Geely и HAVAL.По данным платформы, интерес к новым автомобилям в России вырос на 32,1% год к году, а средняя цена* практически не изменилась и составила 2 950 000 рублей.Среди марок лидером по спросу в 2024 году стал ВАЗ (LADA), чья доля составила 23,57%. Также в топ-5 по доле в спросе вошли HAVAL (8,62%), Chery (7,33%), Geely (6,55%) и Changan (5,81%). В 2023 году в пятерке лидеров была южнокорейская марка Kia, но ее вытеснил бренд Geely за счет прироста спроса на 99,3%. Лидером же по динамике спроса среди марок стала Chery: за год спрос вырос на 102,1%.На первом месте по спросу среди моделей по итогам 2024 года оказалась ВАЗ (LADA) Granta: ее доля составила 9,85%. На второй строке – еще один отечественный автомобиль ВАЗ (LADA) Vesta с долей 5,3%. Третью строку занял Haval Jolion (3,85%), а четвертую – OMODA C5 (2,49%). Замыкает топ-5 по спросу ВАЗ (LADA) Niva Legend с долей 2,43%."В 2024 году на самые популярные китайские марки пришлось более трети от спроса на новые автомобили – 31,87%. Конкуренция между брендами из Поднебесной продолжает усиливаться, а новые марки и модели стремительно завоевывают популярность. Показательный пример – спрос на JAECOO J7, который вырос почти в 8 раз год к году. В условиях такого разнообразия предложений и динамичного рынка особенно важно иметь доступ к актуальной информации о каждом автомобиле. Именно поэтому мы рекомендуем искать машину в каталоге новых автомобилей "Авито Авто", где под каждым предложением зафиксированы все действующие на него бонусы и условия гарантии, по которым можно отфильтровать объявления продавцов", — прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в "Авито".* Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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россия, авто, спрос на легковые авто, авито
Экономика, РОССИЯ, Авто, спрос на легковые авто, Авито
Интерес к новым авто вырос почти на треть за год, сообщили в "Авито Авто"
"Авито Авто": интерес к новым автомобилям в России вырос на 32,1% год к году
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные по спросу и ценам на новые автомобили за 2024 год. Оказалось, что лидерами по росту популярности стали автомобили марок Chery, Geely и HAVAL.
По данным платформы, интерес к новым автомобилям в России вырос на 32,1% год к году, а средняя цена* практически не изменилась и составила 2 950 000 рублей.
Среди марок лидером по спросу в 2024 году стал ВАЗ (LADA), чья доля составила 23,57%. Также в топ-5 по доле в спросе вошли HAVAL (8,62%), Chery (7,33%), Geely (6,55%) и Changan (5,81%). В 2023 году в пятерке лидеров была южнокорейская марка Kia, но ее вытеснил бренд Geely за счет прироста спроса на 99,3%. Лидером же по динамике спроса среди марок стала Chery: за год спрос вырос на 102,1%.
На первом месте по спросу среди моделей по итогам 2024 года оказалась ВАЗ (LADA) Granta: ее доля составила 9,85%. На второй строке – еще один отечественный автомобиль ВАЗ (LADA) Vesta с долей 5,3%. Третью строку занял Haval Jolion (3,85%), а четвертую – OMODA C5 (2,49%). Замыкает топ-5 по спросу ВАЗ (LADA) Niva Legend с долей 2,43%.
"В 2024 году на самые популярные китайские марки пришлось более трети от спроса на новые автомобили – 31,87%. Конкуренция между брендами из Поднебесной продолжает усиливаться, а новые марки и модели стремительно завоевывают популярность. Показательный пример – спрос на JAECOO J7, который вырос почти в 8 раз год к году. В условиях такого разнообразия предложений и динамичного рынка особенно важно иметь доступ к актуальной информации о каждом автомобиле. Именно поэтому мы рекомендуем искать машину в каталоге новых автомобилей "Авито Авто", где под каждым предложением зафиксированы все действующие на него бонусы и условия гарантии, по которым можно отфильтровать объявления продавцов", — прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в "Авито".
Топ-10 новых авто по доле в спросе, 16 декабря 2023 - 15 декабря 2024, Росс
Марка
Модель
Доля в спросе
Средняя цена*, руб.
ВАЗ (LADA)
Granta
9,85%
1 048 000
ВАЗ (LADA)
Vesta
5,30%
1 642 000
HAVAL
Jolion
3,85%
2 498 000
OMODA
C5
2,49%
2 950 000
ВАЗ (LADA)
Niva Legend
2,43%
1 050 000
Chery
Tiggo 7 Pro Max
2,25%
2 950 000
Москвич
3
2,25%
1 843 000
Chery
Tiggo 4 Pro
2,18%
2 260 000
ВАЗ (LADA)
Niva Travel
2,02%
1 330 000
Geely
Monjaro
1,71%
4 775 000
* Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
Итоги года: российский автопром поднажмет на двоих