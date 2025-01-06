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Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии на февраль - 06.01.2025, ПРАЙМ
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Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии на февраль
Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии на февраль - 06.01.2025, ПРАЙМ
Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии на февраль
Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены на нефть на февраль для покупателей из Азии, сообщает агентство Блумберг со... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T10:55+0300
2025-01-06T10:55+0300
энергетика
саудовская аравия
азия
нефть
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены на нефть на февраль для покупателей из Азии, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на компанию. "Саудовская Аравия повысила цены на нефть для покупателей в Азии в следующем месяце, что свидетельствует о том, что крупнейший в мире экспортер нефти может столкнуться с ограничением предложения на своем крупнейшем рынке после того, как ОПЕК+ ранее отложила планы по наращиванию добычи", - пишет агентство. Теперь стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии в феврале на 1,5 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai, что на 0,6 доллара выше премии в январе. Аналитики, опрошенные агентством, ждали повышения лишь на 0,1 доллара. Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
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саудовская аравия
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саудовская аравия, азия, нефть
Энергетика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, АЗИЯ, Нефть
10:55 06.01.2025
 
Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии на февраль

Bloomberg: Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии на февраль

© Unsplash/Ben WicksДобыча нефти
Добыча нефти
© Unsplash/Ben Wicks
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены на нефть на февраль для покупателей из Азии, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на компанию.
"Саудовская Аравия повысила цены на нефть для покупателей в Азии в следующем месяце, что свидетельствует о том, что крупнейший в мире экспортер нефти может столкнуться с ограничением предложения на своем крупнейшем рынке после того, как ОПЕК+ ранее отложила планы по наращиванию добычи", - пишет агентство.
Теперь стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии в феврале на 1,5 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai, что на 0,6 доллара выше премии в январе. Аналитики, опрошенные агентством, ждали повышения лишь на 0,1 доллара.
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5 ноября 2024, 17:19
Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
 
ЭнергетикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯАЗИЯНефть
 
 
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