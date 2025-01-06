https://1prime.ru/20250106/neft-854042594.html
Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии на февраль
Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии на февраль - 06.01.2025, ПРАЙМ
Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии на февраль
Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены на нефть на февраль для покупателей из Азии, сообщает агентство Блумберг со... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T10:55+0300
2025-01-06T10:55+0300
2025-01-06T10:55+0300
энергетика
саудовская аравия
азия
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_43:0:2358:1302_1920x0_80_0_0_7c585daa1ee12b72da340ed9312ed7e8.jpg
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены на нефть на февраль для покупателей из Азии, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на компанию. "Саудовская Аравия повысила цены на нефть для покупателей в Азии в следующем месяце, что свидетельствует о том, что крупнейший в мире экспортер нефти может столкнуться с ограничением предложения на своем крупнейшем рынке после того, как ОПЕК+ ранее отложила планы по наращиванию добычи", - пишет агентство. Теперь стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии в феврале на 1,5 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai, что на 0,6 доллара выше премии в январе. Аналитики, опрошенные агентством, ждали повышения лишь на 0,1 доллара. Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
https://1prime.ru/20241105/neft-852615651.html
саудовская аравия
азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_332:0:2068:1302_1920x0_80_0_0_8ee15cf72b277dec1dcb73e930920168.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, азия, нефть
Энергетика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, АЗИЯ, Нефть
Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии на февраль
Bloomberg: Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии на февраль
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены на нефть на февраль для покупателей из Азии, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на компанию.
"Саудовская Аравия повысила цены на нефть для покупателей в Азии в следующем месяце, что свидетельствует о том, что крупнейший в мире экспортер нефти может столкнуться с ограничением предложения на своем крупнейшем рынке после того, как ОПЕК+ ранее отложила планы по наращиванию добычи", - пишет агентство.
Теперь стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии в феврале на 1,5 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai, что на 0,6 доллара выше премии в январе. Аналитики, опрошенные агентством, ждали повышения лишь на 0,1 доллара.
Азия обеспечит прирост мирового спроса на нефть, считают в Saudi Aramco
Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.