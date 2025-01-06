https://1prime.ru/20250106/outlander-854057380.html
В РФ появились семейные кроссоверы Mitsubishi Outlander дешевле "китайцев"
В РФ появились семейные кроссоверы Mitsubishi Outlander дешевле "китайцев" - 06.01.2025, ПРАЙМ
В РФ появились семейные кроссоверы Mitsubishi Outlander дешевле "китайцев"
На российском рынке автомобилей появились семейные кроссоверы Mitsubishi Outlander четвертого поколения, стоимость которых дешевле китайских аналогов, пишет... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T20:34+0300
2025-01-06T20:34+0300
2025-01-06T20:34+0300
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. На российском рынке автомобилей появились семейные кроссоверы Mitsubishi Outlander четвертого поколения, стоимость которых дешевле китайских аналогов, пишет издание "Автоновости дня". Отмечается, что цены на новые Mitsubishi Outlander на одном из классифайдов по состоянию на начало января стартуют от 3 495 000 рублей. При этом стоимость нового китайского Jaecoo J8 начинается от 4 599 000 рублей, Jetour X90 Plus во второй по статусу комплектации — от 3 599 900 рублей, Geely Atlas в базовой комплектации без учета скидок — 3 517 190 рублей.По данным издания, за 3 495 000 рублей можно приобрести новый Mitsubishi Outlander в переднеприводной версии Style с гибридной силовой установкой мощностью 215 лошадиных сил. Такую машину предлагает доставить под заказ фирма из Владивостока. Согласно объявлению, в цене уже учитываются размер утилизационного сбора, доставка в Москву, а также полное таможенное оформление с получением СБКТС и ЭПТС. Кроме того более богатый по оснащению новый Mitsubishi Outlander в комплектации Excellent эта же фирма продает за 3 625 000 рублей.Издание также выяснило, что в Москве за новый Mitsubishi Outlander с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра и вариатором мощностью 184 лошадиных силы, а также цифровой приборной панелью, кожаным салоном, панорамной крышей и адаптивным круиз-контролем предлагают 3 700 000 рублей.
https://1prime.ru/20250105/geely-854036562.html
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авто, россия, mitsubishi, цены на легковые автомобили
Экономика, Авто, РОССИЯ, Mitsubishi, цены на легковые автомобили
В РФ появились семейные кроссоверы Mitsubishi Outlander дешевле "китайцев"
"Автоновости дня": в России продают новые Mitsubishi Outlander за 3,5 млн рублей
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ.
На российском рынке автомобилей появились семейные кроссоверы Mitsubishi Outlander четвертого поколения, стоимость которых дешевле китайских аналогов, пишет издание "Автоновости дня"
.
Отмечается, что цены на новые Mitsubishi Outlander на одном из классифайдов по состоянию на начало января стартуют от 3 495 000 рублей. При этом стоимость нового китайского Jaecoo J8 начинается от 4 599 000 рублей, Jetour X90 Plus во второй по статусу комплектации — от 3 599 900 рублей, Geely Atlas в базовой комплектации без учета скидок — 3 517 190 рублей.
По данным издания, за 3 495 000 рублей можно приобрести новый Mitsubishi Outlander в переднеприводной версии Style с гибридной силовой установкой мощностью 215 лошадиных сил. Такую машину предлагает доставить под заказ фирма из Владивостока. Согласно объявлению, в цене уже учитываются размер утилизационного сбора, доставка в Москву, а также полное таможенное оформление с получением СБКТС и ЭПТС. Кроме того более богатый по оснащению новый Mitsubishi Outlander в комплектации Excellent эта же фирма продает за 3 625 000 рублей.
Издание также выяснило, что в Москве за новый Mitsubishi Outlander с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра и вариатором мощностью 184 лошадиных силы, а также цифровой приборной панелью, кожаным салоном, панорамной крышей и адаптивным круиз-контролем предлагают 3 700 000 рублей.
Стали известны стратегические цели Geely на ближайшие три года