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К 2028 году будет создано единое экономическое пространство Приазовья

К 2028 году будет создано единое экономическое пространство Приазовья - 06.01.2025, ПРАЙМ

К 2028 году будет создано единое экономическое пространство Приазовья

Единое экономическое пространство Приазовья будет создано к 2028 году за счет повышения транспортной связанности Крыма и Севастополя с новыми регионами, а также | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T10:10+0300

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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Единое экономическое пространство Приазовья будет создано к 2028 году за счет повышения транспортной связанности Крыма и Севастополя с новыми регионами, а также Краснодарским краем, Белгородской, Воронежской и Ростовской областями, сообщила пресс-служба правительства России. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Стратегии пространственного развития страны до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Одним из новшеств стратегии стало создание единого перечня опорных населённых пунктов. Улучшение качества жизни в опорных пунктах во многом позволит решать актуальные задачи пространственного развития более крупных территорий – федеральных округов, Арктической зоны России и новых регионов, отметили в кабмине. "Среди направлений пространственного развития новых регионов – дальнейшая интеграция в общую экономическую структуру страны, создание к 2028 году единого экономического пространства Приазовья за счёт повышения транспортной связанности Крыма и Севастополя с новыми регионами, а также Краснодарским краем, Белгородской, Воронежской и Ростовской областями", - говорится в сообщении. Также стратегия предполагает сокращение дефицита кадров, реализацию инвестпроектов в угольной промышленности, развитие туристско-рекреационного кластера Приазовья. По словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, новая Стратегия пространственного развития была разработана с учётом предложений регионов, Совета Федерации, Государственной думы и экспертного сообщества. "Для нас важно повысить самостоятельность регионов в решении задач социально-экономического развития за счёт роста собственных доходов их бюджетов. Большое внимание будет уделено развитию социальной, энергетической, коммунальной, транспортной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Эта работа станет основополагающим элементом реализации нового национального проекта "Инфраструктура для жизни", – подчеркнул Хуснуллин, которого цитирует пресс-служба кабмина. Отмечается, что в трёхмесячный срок Минэкономразвития совместно с другими заинтересованными органами власти представит план мероприятий по реализации стратегии.

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правительство рф, азовское море, днр, запорожская область, крым, сухопутный маршрут в крым