https://1prime.ru/20250106/putin-854047803.html

"Горькая правда". В США признали, что у Путина есть преимущество по Украине

"Горькая правда". В США признали, что у Путина есть преимущество по Украине - 06.01.2025, ПРАЙМ

"Горькая правда". В США признали, что у Путина есть преимущество по Украине

Российский президент Владимир Путин обладает ключевым преимуществом в переговорах по украинскому конфликту, считает подполковник американских вооруженных сил в... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T14:33+0300

2025-01-06T14:33+0300

2025-01-06T14:33+0300

спецоперация на украине

владимир путин

сша

украина

россия

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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин обладает ключевым преимуществом в переговорах по украинскому конфликту, считает подполковник американских вооруженных сил в отставке Дэниел Дэвис.По его словам, "горькая правда" заключается в том, что не имеет значения, будет в переговорах принимать участие избранный президент США Дональд Трамп или кто-либо другой.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Потому что у Владимира Путина есть ключевое преимущество в этом процессе", — сказал он в интервью Wion.По мнению Дэвиса, для России нет необходимости заканчивать конфликт переговорами, так как Москва в состоянии достичь его урегулирования военным путем.

https://1prime.ru/20250106/vsu-854044033.html

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владимир путин, сша, украина, россия