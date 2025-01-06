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"Горькая правда". В США признали, что у Путина есть преимущество по Украине - 06.01.2025, ПРАЙМ
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"Горькая правда". В США признали, что у Путина есть преимущество по Украине
"Горькая правда". В США признали, что у Путина есть преимущество по Украине - 06.01.2025, ПРАЙМ
"Горькая правда". В США признали, что у Путина есть преимущество по Украине
Российский президент Владимир Путин обладает ключевым преимуществом в переговорах по украинскому конфликту, считает подполковник американских вооруженных сил в... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T14:33+0300
2025-01-06T14:33+0300
спецоперация на украине
владимир путин
сша
украина
россия
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин обладает ключевым преимуществом в переговорах по украинскому конфликту, считает подполковник американских вооруженных сил в отставке Дэниел Дэвис.По его словам, "горькая правда" заключается в том, что не имеет значения, будет в переговорах принимать участие избранный президент США Дональд Трамп или кто-либо другой.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Потому что у Владимира Путина есть ключевое преимущество в этом процессе", — сказал он в интервью Wion.По мнению Дэвиса, для России нет необходимости заканчивать конфликт переговорами, так как Москва в состоянии достичь его урегулирования военным путем.
https://1prime.ru/20250106/vsu-854044033.html
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владимир путин, сша, украина, россия
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, США, УКРАИНА, РОССИЯ
14:33 06.01.2025
 
"Горькая правда". В США признали, что у Путина есть преимущество по Украине

Подполковник Дэвис: у Путина есть ключевое преимущество в переговорах по Украине

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
© POOL
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин обладает ключевым преимуществом в переговорах по украинскому конфликту, считает подполковник американских вооруженных сил в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, "горькая правда" заключается в том, что не имеет значения, будет в переговорах принимать участие избранный президент США Дональд Трамп или кто-либо другой.
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"Потому что у Владимира Путина есть ключевое преимущество в этом процессе", — сказал он в интервью Wion.
По мнению Дэвиса, для России нет необходимости заканчивать конфликт переговорами, так как Москва в состоянии достичь его урегулирования военным путем.
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В США удивились странному решению в ВСУ на фоне нехватки солдат
13:47
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинСШАУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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