https://1prime.ru/20250106/toyota-854048701.html

Toyota решила сократить модельный ряд: культовые модели под ударом

Toyota решила сократить модельный ряд: культовые модели под ударом - 06.01.2025, ПРАЙМ

Toyota решила сократить модельный ряд: культовые модели под ударом

Toyota решила провести серьезные изменения в своем модельном ряде в рамках стратегии по его оптимизации. Она планирует объединить модели Camry и Avalon в одну... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T14:51+0300

2025-01-06T14:51+0300

2025-01-06T14:51+0300

экономика

авто

toyota

производство автомобилей

легковые автомобилии

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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Toyota решила провести серьезные изменения в своем модельном ряде в рамках стратегии по его оптимизации. Она планирует объединить модели Camry и Avalon в одну. Кроме того, компания намерена перенести штаб-квартиру FAW Toyota из Пекина на завод в Тяньцзине. Об этом пишет издание "За рулем".Отмечается, что объединение моделей Camry и Avalon должно привести к уменьшению затрат на производство, улучшению качества продукции и повышению конкурентоспособности с другими производителями путем размещения на рынке более привлекательных и адаптированных продуктов.По данным издания, Toyota рассматривает возможность объединения и других моделей, в том числе Corolla и Ralink.Перенос штаб-квартиры FAW Toyota из Пекина на завод в Тяньцзине связан с необходимостью оптимизации логистики и улучшения производственных процессов, пишет "ЗР".Также отмечается, что компания объявила о строительстве нового завода по производству электромобилей в Шанхае, который может начать работать примерно в 2027 году и будет сконцентрирован на выпуске моделей под брендом Lexus.

https://1prime.ru/20250105/haval-854033604.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, toyota, производство автомобилей, легковые автомобилии