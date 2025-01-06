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Toyota решила сократить модельный ряд: культовые модели под ударом - 06.01.2025, ПРАЙМ
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Toyota решила сократить модельный ряд: культовые модели под ударом
Toyota решила сократить модельный ряд: культовые модели под ударом - 06.01.2025, ПРАЙМ
Toyota решила сократить модельный ряд: культовые модели под ударом
Toyota решила провести серьезные изменения в своем модельном ряде в рамках стратегии по его оптимизации. Она планирует объединить модели Camry и Avalon в одну... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T14:51+0300
2025-01-06T14:51+0300
экономика
авто
toyota
производство автомобилей
легковые автомобилии
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Toyota решила провести серьезные изменения в своем модельном ряде в рамках стратегии по его оптимизации. Она планирует объединить модели Camry и Avalon в одну. Кроме того, компания намерена перенести штаб-квартиру FAW Toyota из Пекина на завод в Тяньцзине. Об этом пишет издание "За рулем".Отмечается, что объединение моделей Camry и Avalon должно привести к уменьшению затрат на производство, улучшению качества продукции и повышению конкурентоспособности с другими производителями путем размещения на рынке более привлекательных и адаптированных продуктов.По данным издания, Toyota рассматривает возможность объединения и других моделей, в том числе Corolla и Ralink.Перенос штаб-квартиры FAW Toyota из Пекина на завод в Тяньцзине связан с необходимостью оптимизации логистики и улучшения производственных процессов, пишет "ЗР".Также отмечается, что компания объявила о строительстве нового завода по производству электромобилей в Шанхае, который может начать работать примерно в 2027 году и будет сконцентрирован на выпуске моделей под брендом Lexus.
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авто, toyota, производство автомобилей, легковые автомобилии
Экономика, Авто, Toyota, производство автомобилей, легковые автомобилии
14:51 06.01.2025
 
Toyota решила сократить модельный ряд: культовые модели под ударом

"ЗР": Toyota объединит Camry и Avalon в одну модель и перенесет штаб-квартиру

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Toyota
Логотип Toyota - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Toyota решила провести серьезные изменения в своем модельном ряде в рамках стратегии по его оптимизации. Она планирует объединить модели Camry и Avalon в одну. Кроме того, компания намерена перенести штаб-квартиру FAW Toyota из Пекина на завод в Тяньцзине. Об этом пишет издание "За рулем".
Отмечается, что объединение моделей Camry и Avalon должно привести к уменьшению затрат на производство, улучшению качества продукции и повышению конкурентоспособности с другими производителями путем размещения на рынке более привлекательных и адаптированных продуктов.
По данным издания, Toyota рассматривает возможность объединения и других моделей, в том числе Corolla и Ralink.
Перенос штаб-квартиры FAW Toyota из Пекина на завод в Тяньцзине связан с необходимостью оптимизации логистики и улучшения производственных процессов, пишет "ЗР".
Также отмечается, что компания объявила о строительстве нового завода по производству электромобилей в Шанхае, который может начать работать примерно в 2027 году и будет сконцентрирован на выпуске моделей под брендом Lexus.
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