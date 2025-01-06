https://1prime.ru/20250106/vsu-854044033.html

В США удивились странному решению в ВСУ на фоне нехватки солдат

В США удивились странному решению в ВСУ на фоне нехватки солдат - 06.01.2025, ПРАЙМ

В США удивились странному решению в ВСУ на фоне нехватки солдат

Решение командования ВСУ формировать новые бригады на фоне проблем с мобилизацией личного состава — одно из самых странных, заявил американский военный аналитик | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T13:47+0300

2025-01-06T13:47+0300

2025-01-06T13:47+0300

спецоперация на украине

украина

всу

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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Решение командования ВСУ формировать новые бригады на фоне проблем с мобилизацией личного состава — одно из самых странных, заявил американский военный аналитик Майкл Кофман."Решение Украины формировать новые бригады, а не восполнять фронтовые потери лучших и самых опытных подразделений, оказалось одним из самых странных действий командования, учитывая положение на поле боя и проблемы с мобилизацией", — написал он в соцсети X.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам эксперта, западные союзники Украины не пообещали ей оружия, нужного для снабжения новых боевых подразделений, а само расширение ВСУ повлекло дефицит опытных военнослужащих и офицеров в новых подразделениях. Также это привело к тому, что среди свежих формирований на передовой нет сплоченности личного состава.

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украина, всу, сша