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В США удивились странному решению в ВСУ на фоне нехватки солдат - 06.01.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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В США удивились странному решению в ВСУ на фоне нехватки солдат
В США удивились странному решению в ВСУ на фоне нехватки солдат - 06.01.2025, ПРАЙМ
В США удивились странному решению в ВСУ на фоне нехватки солдат
Решение командования ВСУ формировать новые бригады на фоне проблем с мобилизацией личного состава — одно из самых странных, заявил американский военный аналитик | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T13:47+0300
2025-01-06T13:47+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Решение командования ВСУ формировать новые бригады на фоне проблем с мобилизацией личного состава — одно из самых странных, заявил американский военный аналитик Майкл Кофман."Решение Украины формировать новые бригады, а не восполнять фронтовые потери лучших и самых опытных подразделений, оказалось одним из самых странных действий командования, учитывая положение на поле боя и проблемы с мобилизацией", — написал он в соцсети X.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам эксперта, западные союзники Украины не пообещали ей оружия, нужного для снабжения новых боевых подразделений, а само расширение ВСУ повлекло дефицит опытных военнослужащих и офицеров в новых подразделениях. Также это привело к тому, что среди свежих формирований на передовой нет сплоченности личного состава.
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украина, всу, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, США
13:47 06.01.2025
 
В США удивились странному решению в ВСУ на фоне нехватки солдат

Аналитик Кофман: решение формировать новые бригады ВСУ является странным

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Решение командования ВСУ формировать новые бригады на фоне проблем с мобилизацией личного состава — одно из самых странных, заявил американский военный аналитик Майкл Кофман.
"Решение Украины формировать новые бригады, а не восполнять фронтовые потери лучших и самых опытных подразделений, оказалось одним из самых странных действий командования, учитывая положение на поле боя и проблемы с мобилизацией", — написал он в соцсети X.
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По словам эксперта, западные союзники Украины не пообещали ей оружия, нужного для снабжения новых боевых подразделений, а само расширение ВСУ повлекло дефицит опытных военнослужащих и офицеров в новых подразделениях. Также это привело к тому, что среди свежих формирований на передовой нет сплоченности личного состава.
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