https://1prime.ru/20250106/vsu-854057731.html

"Неудачный трюк". В США оценили попытку контратаки ВСУ в Курской области

"Неудачный трюк". В США оценили попытку контратаки ВСУ в Курской области - 06.01.2025, ПРАЙМ

"Неудачный трюк". В США оценили попытку контратаки ВСУ в Курской области

Попытка украинских войск провести контратаку в Курской области демонстрирует упадок морального духа в ВСУ, считает американский морпех в отставке Брайан... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T23:01+0300

2025-01-06T23:01+0300

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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Попытка украинских войск провести контратаку в Курской области демонстрирует упадок морального духа в ВСУ, считает американский морпех в отставке Брайан Берлетик. Свое мнение он выразил в соцсети Х.По его словам, повторение "неудачного политического трюка с использованием людей и техники, которых у Украины нет", — это симптом низкого морального духа и отчаянного желания искусственно его поднять, а не свидетельство того, что Киев силен и мотивирован.Минобороны РФ 5 января сообщило, что около 9.00 часов по Москве, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, украинские войска предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерия и авиация группировки войск "Север" нанесла поражение этой штурмовой группе ВСУ.По данным ведомства, 6 января Вооруженные силы РФ пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.

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