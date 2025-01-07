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Якорь задержанного в Финляндии судна Eagle S найден и поднят со дна - 07.01.2025, ПРАЙМ
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Якорь задержанного в Финляндии судна Eagle S найден и поднят со дна
Якорь задержанного в Финляндии судна Eagle S найден и поднят со дна - 07.01.2025, ПРАЙМ
Якорь задержанного в Финляндии судна Eagle S найден и поднят со дна
Якорь задержанного в Финляндии судна Eagle S найден и поднят со дна Финского залива, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники. | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T14:16+0300
2025-01-07T14:16+0300
энергетика
финляндия
нефть
танкер
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Якорь задержанного в Финляндии судна Eagle S найден и поднят со дна Финского залива, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники. Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает, что якорь судна перерезал электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и повредил четыре кабеля связи. "Якорь судна Eagle S, подозреваемого в повреждении кабеля в Финском заливе, был найден на морском дне. По информации Yle, якорь был поднят шведским кораблем HMS Belos", - говорится в материале. Сейчас якорь находится в распоряжении финских властей и будет изучен более подробно, уточняет Yle. Финские правоохранители ранее сообщили, что исследовали дно Финского залива и обнаружили след от якоря длиной в десятки километров. Позднее шведское судно-спасатель подводных лодок HMS Belos прибыло в Финляндию для помощи в расследовании повреждения кабелей. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии. Еще четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией.
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финляндия, нефть, танкер
Энергетика, ФИНЛЯНДИЯ, Нефть, танкер
14:16 07.01.2025
 
Якорь задержанного в Финляндии судна Eagle S найден и поднят со дна

Якорь задержанного в Финляндии судна Eagle S найден и поднят со дна Финского залива

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Якорь задержанного в Финляндии судна Eagle S найден и поднят со дна Финского залива, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники.
Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает, что якорь судна перерезал электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и повредил четыре кабеля связи.
"Якорь судна Eagle S, подозреваемого в повреждении кабеля в Финском заливе, был найден на морском дне. По информации Yle, якорь был поднят шведским кораблем HMS Belos", - говорится в материале.
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Сейчас якорь находится в распоряжении финских властей и будет изучен более подробно, уточняет Yle.
Финские правоохранители ранее сообщили, что исследовали дно Финского залива и обнаружили след от якоря длиной в десятки километров. Позднее шведское судно-спасатель подводных лодок HMS Belos прибыло в Финляндию для помощи в расследовании повреждения кабелей.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии.
Еще четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией.
 
ЭнергетикаФИНЛЯНДИЯНефтьтанкер
 
 
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