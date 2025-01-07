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"Глупость на глупости". На Западе оценили действия ВСУ в Курской области - 07.01.2025, ПРАЙМ
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"Глупость на глупости". На Западе оценили действия ВСУ в Курской области
"Глупость на глупости". На Западе оценили действия ВСУ в Курской области - 07.01.2025, ПРАЙМ
"Глупость на глупости". На Западе оценили действия ВСУ в Курской области
Предпринятая украинскими войсками попытка контратаки в Курской области нанесет Киеву только вред, считает британский аналитик Александр Меркурис. Об этом он... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T22:30+0300
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Предпринятая украинскими войсками попытка контратаки в Курской области нанесет Киеву только вред, считает британский аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Duran.По его словам, действия, когда такую небольшую контратаку, которую проводят за несколько дней, а потом отменяют, являются большой ошибкой и они могут "нанести только большой вред".Меркурис отметил, что попытка контратаки ВСУ происходит в тот момент, когда российские войска совершают значительные продвижения на линии боевого соприкосновения.Эксперт считает, что описанные выше действия Киева — это "нагромождение глупости на глупость, потому что данное наступление не может быть успешным". "Это будет еще одна бессмысленная трата ресурсов: бросить туда больше машин и отправить больше людей на убой", — заключил он.Минобороны РФ 5 января сообщило, что около 9.00 часов по Москве, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, украинские войска предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерия и авиация группировки войск "Север" нанесла поражение этой штурмовой группе ВСУ.По данным ведомства, 6 января Вооруженные силы РФ пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.
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украина, всу, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО
22:30 07.01.2025 (обновлено: 22:35 07.01.2025)
 
"Глупость на глупости". На Западе оценили действия ВСУ в Курской области

Аналитик Меркурис: контратака ВСУ в Курской области нанесет Украине большой вред

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Предпринятая украинскими войсками попытка контратаки в Курской области нанесет Киеву только вред, считает британский аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Duran.
По его словам, действия, когда такую небольшую контратаку, которую проводят за несколько дней, а потом отменяют, являются большой ошибкой и они могут "нанести только большой вред".
Меркурис отметил, что попытка контратаки ВСУ происходит в тот момент, когда российские войска совершают значительные продвижения на линии боевого соприкосновения.
Эксперт считает, что описанные выше действия Киева — это "нагромождение глупости на глупость, потому что данное наступление не может быть успешным".
"Это будет еще одна бессмысленная трата ресурсов: бросить туда больше машин и отправить больше людей на убой", — заключил он.
Минобороны РФ 5 января сообщило, что около 9.00 часов по Москве, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, украинские войска предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерия и авиация группировки войск "Север" нанесла поражение этой штурмовой группе ВСУ.
По данным ведомства, 6 января Вооруженные силы РФ пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.
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