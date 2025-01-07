https://1prime.ru/20250107/glupost-854067896.html

"Глупость на глупости". На Западе оценили действия ВСУ в Курской области

"Глупость на глупости". На Западе оценили действия ВСУ в Курской области - 07.01.2025, ПРАЙМ

"Глупость на глупости". На Западе оценили действия ВСУ в Курской области

Предпринятая украинскими войсками попытка контратаки в Курской области нанесет Киеву только вред, считает британский аналитик Александр Меркурис. Об этом он... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T22:30+0300

2025-01-07T22:30+0300

2025-01-07T22:35+0300

спецоперация на украине

украина

всу

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852833807_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bc76f7c18822f499f2f416966139b53d.jpg

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Предпринятая украинскими войсками попытка контратаки в Курской области нанесет Киеву только вред, считает британский аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Duran.По его словам, действия, когда такую небольшую контратаку, которую проводят за несколько дней, а потом отменяют, являются большой ошибкой и они могут "нанести только большой вред".Меркурис отметил, что попытка контратаки ВСУ происходит в тот момент, когда российские войска совершают значительные продвижения на линии боевого соприкосновения.Эксперт считает, что описанные выше действия Киева — это "нагромождение глупости на глупость, потому что данное наступление не может быть успешным". "Это будет еще одна бессмысленная трата ресурсов: бросить туда больше машин и отправить больше людей на убой", — заключил он.Минобороны РФ 5 января сообщило, что около 9.00 часов по Москве, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, украинские войска предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерия и авиация группировки войск "Север" нанесла поражение этой штурмовой группе ВСУ.По данным ведомства, 6 января Вооруженные силы РФ пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.

https://1prime.ru/20250107/pvo-854064449.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, сво