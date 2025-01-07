Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Израиль поставит Европе системы противодействия БПЛА на $60 миллионов - 07.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250107/izrail-854059543.html
Израиль поставит Европе системы противодействия БПЛА на $60 миллионов
Израиль поставит Европе системы противодействия БПЛА на $60 миллионов - 07.01.2025, ПРАЙМ
Израиль поставит Европе системы противодействия БПЛА на $60 миллионов
Израильская оборонная компания Elbit Systems поставит европейской стране-члену НАТО системы противодействия БПЛА на общую сумму в 60 миллионов долларов,... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T03:23+0300
2025-01-07T03:23+0300
энергетика
мировая экономика
москва
румыния
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854059543.jpg?1736209394
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Израильская оборонная компания Elbit Systems поставит европейской стране-члену НАТО системы противодействия БПЛА на общую сумму в 60 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании. "Компания Elbit Systems заключила контракт на сумму около 60 миллионов долларов на поставку европейской стране-члену НАТО своих многоуровневых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (C-UAS). Срок действия контракта составит 3 года", - говорится в публикации. Согласно пресс-релизу, в рамках контракта компания также поставит модульную систему ReDrone, которая может обнаруживать, распознавать и обезвреживать БПЛА как днем, так и ночью, в любых погодных условиях. Портал News.ro со ссылкой на официальные источники пишет, что данный контракт компания заключила с Румынией.
москва
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, москва, румыния, нато
Энергетика, Мировая экономика, МОСКВА, РУМЫНИЯ, НАТО
03:23 07.01.2025
 
Израиль поставит Европе системы противодействия БПЛА на $60 миллионов

Израильская Elbit Systems поставит Европе системы противодействия БПЛА на $60 миллионов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Израильская оборонная компания Elbit Systems поставит европейской стране-члену НАТО системы противодействия БПЛА на общую сумму в 60 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.
"Компания Elbit Systems заключила контракт на сумму около 60 миллионов долларов на поставку европейской стране-члену НАТО своих многоуровневых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (C-UAS). Срок действия контракта составит 3 года", - говорится в публикации.
Согласно пресс-релизу, в рамках контракта компания также поставит модульную систему ReDrone, которая может обнаруживать, распознавать и обезвреживать БПЛА как днем, так и ночью, в любых погодных условиях.
Портал News.ro со ссылкой на официальные источники пишет, что данный контракт компания заключила с Румынией.
 
ЭнергетикаМировая экономикаМОСКВАРУМЫНИЯНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала