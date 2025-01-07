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Израиль поставит Европе системы противодействия БПЛА на $60 миллионов
Израиль поставит Европе системы противодействия БПЛА на $60 миллионов - 07.01.2025, ПРАЙМ
Израиль поставит Европе системы противодействия БПЛА на $60 миллионов
Израильская оборонная компания Elbit Systems поставит европейской стране-члену НАТО системы противодействия БПЛА на общую сумму в 60 миллионов долларов,... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T03:23+0300
2025-01-07T03:23+0300
2025-01-07T03:23+0300
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Израильская оборонная компания Elbit Systems поставит европейской стране-члену НАТО системы противодействия БПЛА на общую сумму в 60 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.
"Компания Elbit Systems заключила контракт на сумму около 60 миллионов долларов на поставку европейской стране-члену НАТО своих многоуровневых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (C-UAS). Срок действия контракта составит 3 года", - говорится в публикации.
Согласно пресс-релизу, в рамках контракта компания также поставит модульную систему ReDrone, которая может обнаруживать, распознавать и обезвреживать БПЛА как днем, так и ночью, в любых погодных условиях.
Портал News.ro со ссылкой на официальные источники пишет, что данный контракт компания заключила с Румынией.
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Энергетика, Мировая экономика, МОСКВА, РУМЫНИЯ, НАТО
Израиль поставит Европе системы противодействия БПЛА на $60 миллионов
Израильская Elbit Systems поставит Европе системы противодействия БПЛА на $60 миллионов
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Израильская оборонная компания Elbit Systems поставит европейской стране-члену НАТО системы противодействия БПЛА на общую сумму в 60 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.
"Компания Elbit Systems заключила контракт на сумму около 60 миллионов долларов на поставку европейской стране-члену НАТО своих многоуровневых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (C-UAS). Срок действия контракта составит 3 года", - говорится в публикации.
Согласно пресс-релизу, в рамках контракта компания также поставит модульную систему ReDrone, которая может обнаруживать, распознавать и обезвреживать БПЛА как днем, так и ночью, в любых погодных условиях.
Портал News.ro со ссылкой на официальные источники пишет, что данный контракт компания заключила с Румынией.