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В России снова начали продавать популярный немецкий хэтчбек
В России снова начали продавать популярный немецкий хэтчбек - 07.01.2025, ПРАЙМ
В России снова начали продавать популярный немецкий хэтчбек
На российском рынке появились обновленные хэтчбеки Volkswagen Golf. Об этом стало известно изданию Autonews.ru, корреспондент которого под видом потенциального... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T15:46+0300
2025-01-07T15:46+0300
2025-01-07T15:46+0300
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. На российском рынке появились обновленные хэтчбеки Volkswagen Golf. Об этом стало известно изданию Autonews.ru, корреспондент которого под видом потенциального клиента посетил московский дилерский центра "Германика"Менеджер шоурума рассказал журналисту, что там представлены Volkswagen Golf в одной комплектации и их цена составляет 4 300 000 рублей. Отмечается, что часть хэтчбеков уже забронирована покупателями. Autonews.ru также стало известно, что сэкономить при покупке Volkswagen Golf в автосалоне предлагают можно путем оформления кредита или сдачи старого автомобиля в трейд-ин. Максимальная скидка может составить до 850 000 рублей.По данным издания, в России продают обновленный Volkswagen Golf с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил. При этом мотор работает совместно с "роботом". Модель также имеет однозонный климат-контроль, парктронники по кругу, датчик света, систему "старт-стоп" и опцию запуска двигателя кнопкой.Отмечается, что новые Volkswagen Golf ранее уже привозили в РФ несколько дилерских центров по схеме параллельного импорта и продавали по цене примерно в 4 миллиона рублей.
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авто, россия, volkswagen, цены на легковые автомобили
Экономика, Авто, РОССИЯ, Volkswagen, цены на легковые автомобили
В России снова начали продавать популярный немецкий хэтчбек
Autonews.ru: в РФ привезли обновленный хэтчбек Volkswagen Golf за 4,3 млн рублей
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ.
На российском рынке появились обновленные хэтчбеки Volkswagen Golf. Об этом стало известно изданию Autonews.ru
, корреспондент которого под видом потенциального клиента посетил московский дилерский центра "Германика"
Менеджер шоурума рассказал журналисту, что там представлены Volkswagen Golf в одной комплектации и их цена составляет 4 300 000 рублей. Отмечается, что часть хэтчбеков уже забронирована покупателями.
Autonews.ru также стало известно, что сэкономить при покупке Volkswagen Golf в автосалоне предлагают можно путем оформления кредита или сдачи старого автомобиля в трейд-ин. Максимальная скидка может составить до 850 000 рублей.
По данным издания, в России продают обновленный Volkswagen Golf с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил. При этом мотор работает совместно с "роботом". Модель также имеет однозонный климат-контроль, парктронники по кругу, датчик света, систему "старт-стоп" и опцию запуска двигателя кнопкой.
Отмечается, что новые Volkswagen Golf ранее уже привозили в РФ несколько дилерских центров по схеме параллельного импорта и продавали по цене примерно в 4 миллиона рублей.
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