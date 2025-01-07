https://1prime.ru/20250107/osago-854062975.html

Стало известно, для каких водителей вырастет цена полиса ОСАГО в 2025 году

Стало известно, для каких водителей вырастет цена полиса ОСАГО в 2025 году - 07.01.2025, ПРАЙМ

Стало известно, для каких водителей вырастет цена полиса ОСАГО в 2025 году

Сейчас нет предпосылок к изменению стоимости страхового полиса ОСАГО в 2025 году, но для ряда категорий водителей цена полиса все же станет выше, сообщило... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T14:23+0300

2025-01-07T14:23+0300

2025-01-07T14:23+0300

экономика

россия

авто

справочник по осаго

осаго

https://cdnn.1prime.ru/img/82831/43/828314383_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_b6dfb22adf160bf13c623bef6a7a4f0a.jpg

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Сейчас нет предпосылок к изменению стоимости страхового полиса ОСАГО в 2025 году, но для ряда категорий водителей цена полиса все же станет выше, сообщило издание Auto.ru со ссылкой на слова главы Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.По его словам, в настоящее время на рынке наблюдается хорошая конкуренция, клиентам предоставляют хорошие скидки. В справочники автозапчастей вносят изменения, но существенно на цену полиса они тоже не повлияли, добавил эксперт. "До введения в марте новых справочников никаких серьезных изменений не планируется точно", – считает Уфимцев.Отмечается, что справочники обновляют каждые три месяца и цену автозапчастей пересматривают по каждой марке и модели. При этом подорожание оказывается незначительным. За последний год больше всего цена выросла на детали для европейских и японских машин, но снизилась стоимость запчастей для китайских авто.Вместе с тем, как пишет издание, для ряда категорий водителей цена полиса все же станет выше, несмотря на изменения справочников. Так, на 20% вырастет стоимость страховки для мототехники и грузовых авто, на 11,6% — для общественного транспорта. При этом для мотоциклистов тарифный коридор станет шире в обе стороны, так ка вводятся новые коэффициенты — по мощности мотоцикла и по возрасту-стажу. Примерно на 36% вырастет стоимость ОСАГО без ограничений числа водителей (коэффициент увеличится с 2,32 до 3,16). Кроме того, увеличатся некоторые региональные коэффициенты в связи с тем, что страховщики хотят снизить показатели для крупных городов и повысить для небольших населенных пунктов.По данным Auto.ru, средняя стоимость полиса ОСАГО в стране в ноябре прошлого года составила 7539 рублей, чир на 4,6% ниже, чем в 2023 году. Общая сумма страховых выплат за 11 месяцев 2024 года составила 174,2 миллиарда рублей, что на 13,8% выше показателей 2023 года.

https://1prime.ru/20250106/interes-853938752.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, справочник по осаго, осаго