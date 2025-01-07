https://1prime.ru/20250107/otzyv-854064122.html

В России под отзыв попали свыше 55 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda

В России под отзыв попали свыше 55 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda - 07.01.2025, ПРАЙМ

В России под отзыв попали свыше 55 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda

Группа компаний "АГР" (AGR Automotive Group) объявила об отзыве 55 тысяч машин Volkswagen и Skoda российского производства, которые были проданы официальными... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T15:22+0300

2025-01-07T15:22+0300

2025-01-07T15:22+0300

авто

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агр

отзыв автомобилей

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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Группа компаний "АГР" (AGR Automotive Group) объявила об отзыве 55 тысяч машин Volkswagen и Skoda российского производства, которые были проданы официальными дилерами с 2014 по 2023 годы, пишет издание NewsDrom.ru.Отмечается, что в данное число входят 31,7 тысячи машин Skoda Rapid и 24 тысячи Volkswagen Polo. Найти VIN-номера попавших под отзыв авто можно на сайте Росстандарта.По данным издания, причиной отзыва является дефект топливного шланга, который может привести к утечке бензина и возгоранию. Дефект заключается в том, что при морозе от минус 35 градусов по Цельсию и ниже шланг может растрескаться. "АГР" уполномочена проводить отзывы по Volkswagen и Skoda согласно договоренности с концерном VW, отметило NewsDrom.ru.

https://1prime.ru/20250106/toyota-854048701.html

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авто, россия, volkswagen, skoda, агр, отзыв автомобилей