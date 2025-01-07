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В России под отзыв попали свыше 55 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda - 07.01.2025, ПРАЙМ
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В России под отзыв попали свыше 55 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda
В России под отзыв попали свыше 55 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda - 07.01.2025, ПРАЙМ
В России под отзыв попали свыше 55 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda
Группа компаний "АГР" (AGR Automotive Group) объявила об отзыве 55 тысяч машин Volkswagen и Skoda российского производства, которые были проданы официальными... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T15:22+0300
2025-01-07T15:22+0300
авто
россия
volkswagen
skoda
агр
отзыв автомобилей
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Группа компаний "АГР" (AGR Automotive Group) объявила об отзыве 55 тысяч машин Volkswagen и Skoda российского производства, которые были проданы официальными дилерами с 2014 по 2023 годы, пишет издание NewsDrom.ru.Отмечается, что в данное число входят 31,7 тысячи машин Skoda Rapid и 24 тысячи Volkswagen Polo. Найти VIN-номера попавших под отзыв авто можно на сайте Росстандарта.По данным издания, причиной отзыва является дефект топливного шланга, который может привести к утечке бензина и возгоранию. Дефект заключается в том, что при морозе от минус 35 градусов по Цельсию и ниже шланг может растрескаться. "АГР" уполномочена проводить отзывы по Volkswagen и Skoda согласно договоренности с концерном VW, отметило NewsDrom.ru.
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авто, россия, volkswagen, skoda, агр, отзыв автомобилей
Авто, РОССИЯ, Volkswagen, Skoda, АГР, отзыв автомобилей
15:22 07.01.2025
 
В России под отзыв попали свыше 55 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda

NewsDrom.ru: в РФ отзывают 55 тыс. машин Skoda и Volkswagen из-за сбоя на морозе

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанк#Логотип компании Skoda.
#Логотип компании Skoda. - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Николай Хижняк
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Группа компаний "АГР" (AGR Automotive Group) объявила об отзыве 55 тысяч машин Volkswagen и Skoda российского производства, которые были проданы официальными дилерами с 2014 по 2023 годы, пишет издание NewsDrom.ru.
Отмечается, что в данное число входят 31,7 тысячи машин Skoda Rapid и 24 тысячи Volkswagen Polo. Найти VIN-номера попавших под отзыв авто можно на сайте Росстандарта.
По данным издания, причиной отзыва является дефект топливного шланга, который может привести к утечке бензина и возгоранию. Дефект заключается в том, что при морозе от минус 35 градусов по Цельсию и ниже шланг может растрескаться.
"АГР" уполномочена проводить отзывы по Volkswagen и Skoda согласно договоренности с концерном VW, отметило NewsDrom.ru.
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АвтоРОССИЯVolkswagenSkodaАГРотзыв автомобилей
 
 
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