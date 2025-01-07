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На российском рынке автомобилей появились седаны Kia Pegas
На российском рынке автомобилей появились седаны Kia Pegas - 07.01.2025, ПРАЙМ
На российском рынке автомобилей появились седаны Kia Pegas
На российском рынке автомобилей появились новые компактные седаны Kia Pegas, сообщил портал Tarantas.news. | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T20:30+0300
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. На российском рынке автомобилей появились новые компактные седаны Kia Pegas, сообщил портал Tarantas.news. Отмечается, что эти машины привезли в страну по схеме параллельного импорта и ранее их никогда официально здесь не продавали. Эксперты портала в ходе мониторинга классифайдов выяснили, что российский дилер предлагает новый Kia Pegas 2023 года выпуска без пробега в комплектации Comfort по цене 2 125 000 рублей. При этом покупателям доступны скидки за оформление машины в кредит и за использование программы трейд-ин. В таком случае цену можно снизить до 1 975 000 рублей.По данным Tarantas.news, в РФ предлагают Kia Pegas с 1,4-литровым атмосферником Kappa II MPI мощностью 95 лошадиных сил. В паре с ним работает классическая четырехступенчатая автоматическая коробка передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет примерно 5,5 литра на 100 километров пробега.Также отмечается, что Kia Pegas — это седан B-класса, который дебютировал в 2017 году. Его габариты составляют 4300 миллиметров в дину, 1700 миллиметров в ширину, 1460 миллиметров в высоту. Колесная база равна 2570 миллиметрам, а дорожный просвет — 160 миллиметрам.
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авто, россия, автомобили kia, цены на легковые автомобили
Экономика, Авто, РОССИЯ, автомобили Kia, цены на легковые автомобили
На российском рынке автомобилей появились седаны Kia Pegas
Tarantas.news: в России продают новые седаны Kia Pegas по цене от 2 млн рублей
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ.
На российском рынке автомобилей появились новые компактные седаны Kia Pegas, сообщил портал Tarantas.news
.
Отмечается, что эти машины привезли в страну по схеме параллельного импорта и ранее их никогда официально здесь не продавали.
Эксперты портала в ходе мониторинга классифайдов выяснили, что российский дилер предлагает новый Kia Pegas 2023 года выпуска без пробега в комплектации Comfort по цене 2 125 000 рублей. При этом покупателям доступны скидки за оформление машины в кредит и за использование программы трейд-ин. В таком случае цену можно снизить до 1 975 000 рублей.
По данным Tarantas.news, в РФ предлагают Kia Pegas с 1,4-литровым атмосферником Kappa II MPI мощностью 95 лошадиных сил. В паре с ним работает классическая четырехступенчатая автоматическая коробка передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет примерно 5,5 литра на 100 километров пробега.
Также отмечается, что Kia Pegas — это седан B-класса, который дебютировал в 2017 году. Его габариты составляют 4300 миллиметров в дину, 1700 миллиметров в ширину, 1460 миллиметров в высоту. Колесная база равна 2570 миллиметрам, а дорожный просвет — 160 миллиметрам.
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