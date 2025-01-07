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В России будут собирать конкурента Lada Largus под маркой Peugeot
В России будут собирать конкурента Lada Largus под маркой Peugeot - 07.01.2025, ПРАЙМ
В России будут собирать конкурента Lada Largus под маркой Peugeot
В России на расположенном в Калуге предприятии "Автомобильные технологии" будут собирать конкурента Lada Largus под маркой Peugeot, пишет "Российская газета". | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T19:45+0300
2025-01-07T19:45+0300
2025-01-07T19:45+0300
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МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. В России на расположенном в Калуге предприятии "Автомобильные технологии" будут собирать конкурента Lada Largus под маркой Peugeot, пишет "Российская газета". Авторы публикации отметили, что на кадрах видео, опубликованного на канале "Правительство России", в течение короткого времени был показан прототип B9 (Citroen Berlingo/Peugeot Partner). Издание также выяснило, что на предприятии освоили процесс сварки и в скором времени намерены запустить цех покраски.По данным издания, Peugeot Partner (B9) ранее уже выпускали на мощностях данного завода, который в то время носил название "ПСМА Рус". Тогда автомобиль в модификации фургон предлагали в двух вариантах длины кузова: L1 (4380 мм) и L2 (4628 мм). На машины устанавливали атмосферный бензиновый двигатель 1.6VTi мощностью 115 лошадиных сил или дизельный мотор 1.6 HDi мощностью 90 лошадиных сил, которые работали в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
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россия, калуга, peugeot, фургон, авто
РОССИЯ, Калуга, Peugeot, фургон, Авто
В России будут собирать конкурента Lada Largus под маркой Peugeot
"РГ": на заводе в Калуге готовятся запустить сборку Peugeot Partner B9
МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ.
В России на расположенном в Калуге предприятии "Автомобильные технологии" будут собирать конкурента Lada Largus под маркой Peugeot, пишет "Российская газета"
.
Авторы публикации отметили, что на кадрах видео, опубликованного на канале "Правительство России", в течение короткого времени был показан прототип B9 (Citroen Berlingo/Peugeot Partner). Издание также выяснило, что на предприятии освоили процесс сварки и в скором времени намерены запустить цех покраски.
По данным издания, Peugeot Partner (B9) ранее уже выпускали на мощностях данного завода, который в то время носил название "ПСМА Рус". Тогда автомобиль в модификации фургон предлагали в двух вариантах длины кузова: L1 (4380 мм) и L2 (4628 мм). На машины устанавливали атмосферный бензиновый двигатель 1.6VTi мощностью 115 лошадиных сил или дизельный мотор 1.6 HDi мощностью 90 лошадиных сил, которые работали в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
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