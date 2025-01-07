Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа причина экстренной посадки самолета во Внуково - 07.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250107/posadka-854066693.html
Названа причина экстренной посадки самолета во Внуково
Названа причина экстренной посадки самолета во Внуково - 07.01.2025, ПРАЙМ
Названа причина экстренной посадки самолета во Внуково
Уральская транспортная прокуратура начала проверку после вынужденной посадки в аэропорту "Внуково" самолета авиакомпании "ЮТэйр" (UTair) рейса Санкт-Петербург – | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T17:45+0300
2025-01-07T17:45+0300
происшествия
ютэйр
санкт-петербург
самарканд
аэропорт внуково
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/80179/39/801793958_0:88:3175:1874_1920x0_80_0_0_8aaf9deba69a36d56f5cc389fbd9e6b0.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв – ПРАЙМ. Уральская транспортная прокуратура начала проверку после вынужденной посадки в аэропорту "Внуково" самолета авиакомпании "ЮТэйр" (UTair) рейса Санкт-Петербург – Самарканд. Причиной посадки стала техническая неисправность стабилизатора правого двигателя, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Как ранее сообщили РИА Новости в авиакомпании, на рейсе Санкт-Петербург – Самарканд сработала индикация стабилизатора, в интересах безопасности командир принял решение о посадке во "Внуково". Пассажиры и экипаж самолета не пострадали, для выполнения рейса готовится резервный борт. В пресс-службе заявили, что по данному факту организованы надзорные мероприятия, установлено, что 7 января в аэропорту "Внуково" воздушное судно авиакомпании ПАО Авиакомпания "ЮТэйр", следовавшее по маршруту Санкт-Петербург – Самарканд, совершило вынужденную посадку. "Причиной послужила техническая неисправность стабилизатора правого двигателя. Посадка совершена благополучно", – сказано в сообщении. Отмечается, что проверку организовала Сургутская транспортная прокуратура.
санкт-петербург
самарканд
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80179/39/801793958_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_d1994cc5930ea5f340c0c857bed4da21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ютэйр, санкт-петербург, самарканд, аэропорт внуково, россия
Происшествия, ЮТэйр, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Самарканд, аэропорт Внуково, РОССИЯ
17:45 07.01.2025
 
Названа причина экстренной посадки самолета во Внуково

Причиной экстренной посадки самолета во Внуково стала неисправность двигателя

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУборка снега в аэропорту "Внуково"
Уборка снега в аэропорту Внуково - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв – ПРАЙМ. Уральская транспортная прокуратура начала проверку после вынужденной посадки в аэропорту "Внуково" самолета авиакомпании "ЮТэйр" (UTair) рейса Санкт-Петербург – Самарканд. Причиной посадки стала техническая неисправность стабилизатора правого двигателя, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Как ранее сообщили РИА Новости в авиакомпании, на рейсе Санкт-Петербург – Самарканд сработала индикация стабилизатора, в интересах безопасности командир принял решение о посадке во "Внуково". Пассажиры и экипаж самолета не пострадали, для выполнения рейса готовится резервный борт.
В пресс-службе заявили, что по данному факту организованы надзорные мероприятия, установлено, что 7 января в аэропорту "Внуково" воздушное судно авиакомпании ПАО Авиакомпания "ЮТэйр", следовавшее по маршруту Санкт-Петербург – Самарканд, совершило вынужденную посадку.
"Причиной послужила техническая неисправность стабилизатора правого двигателя. Посадка совершена благополучно", – сказано в сообщении.
Отмечается, что проверку организовала Сургутская транспортная прокуратура.
 
ПроисшествияЮТэйрСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСамаркандаэропорт ВнуковоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала