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Названа причина экстренной посадки самолета во Внуково

Названа причина экстренной посадки самолета во Внуково - 07.01.2025, ПРАЙМ

Названа причина экстренной посадки самолета во Внуково

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после вынужденной посадки в аэропорту "Внуково" самолета авиакомпании "ЮТэйр" (UTair) рейса Санкт-Петербург – | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T17:45+0300

2025-01-07T17:45+0300

2025-01-07T17:45+0300

происшествия

ютэйр

санкт-петербург

самарканд

аэропорт внуково

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв – ПРАЙМ. Уральская транспортная прокуратура начала проверку после вынужденной посадки в аэропорту "Внуково" самолета авиакомпании "ЮТэйр" (UTair) рейса Санкт-Петербург – Самарканд. Причиной посадки стала техническая неисправность стабилизатора правого двигателя, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Как ранее сообщили РИА Новости в авиакомпании, на рейсе Санкт-Петербург – Самарканд сработала индикация стабилизатора, в интересах безопасности командир принял решение о посадке во "Внуково". Пассажиры и экипаж самолета не пострадали, для выполнения рейса готовится резервный борт. В пресс-службе заявили, что по данному факту организованы надзорные мероприятия, установлено, что 7 января в аэропорту "Внуково" воздушное судно авиакомпании ПАО Авиакомпания "ЮТэйр", следовавшее по маршруту Санкт-Петербург – Самарканд, совершило вынужденную посадку. "Причиной послужила техническая неисправность стабилизатора правого двигателя. Посадка совершена благополучно", – сказано в сообщении. Отмечается, что проверку организовала Сургутская транспортная прокуратура.

санкт-петербург

самарканд

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ютэйр, санкт-петербург, самарканд, аэропорт внуково, россия