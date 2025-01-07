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Эксперты рассказали, зачем едут в Россию интуристы - 07.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, зачем едут в Россию интуристы
Эксперты рассказали, зачем едут в Россию интуристы - 07.01.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, зачем едут в Россию интуристы
Рост числа поездок иностранных туристов в России приводит к расширению и изменению их маршрутов, популярностью пользуются не только Москва и Санкт-Петербург, но | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T16:11+0300
2025-01-07T16:11+0300
туризм
россия
атор
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Рост числа поездок иностранных туристов в России приводит к расширению и изменению их маршрутов, популярностью пользуются не только Москва и Санкт-Петербург, но и уральские металлургические заводы, северное сияние Мурманска, проживание в избе в Плесе, рассказал РИА Новости основатель проекта для лидеров делового туризма MICE-Connection Дмитрий Лапатин. В конце декабря Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что поток иностранных туристов в Россию в 2024 году может достичь 1,8 миллиона, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее. При этом около 83% всего организованного въездного турпотока пришлось на визитеров из Китая (около 600 тысяч). География организованного въездного туризма делится на два направления - наибольшее число интуристов (в основном из КНР) едет в восточные регионы России, а меньшая доля приходится на Европейскую часть РФ с двумя столицами: там разнообразие въездных рынков шире, уточнили в АТОР. "Маршруты иностранных туристов в России сейчас стремительно меняются. Раньше в обязательную программу входили разве что Красная площадь в Москве, белые ночи в Санкт Петербурге и знаменитые на весь мир русские опера и балет. Сегодня гости из других стран все чаще обращают свои взоры на российские регионы. Причем в попытке понять загадочную русскую душу они отправляются на самые нестандартные экскурсии", - рассказал Лапатин. В топ неочевидных локаций у иностранных путешественников в России, по словам эксперта, входит Челябинск. "Промышленный туризм набирает обороты - даже заводы постепенно открывают двери, а точнее, проходные для туристов, в том числе из-за рубежа. Так, сегодня можно увидеть, как плавят металл на Магнитогорском металлургическом комбинате или попытаться разгадать секрет булатной стали в златоустовских оружейных мастерских", - рассказал Лапатин. Он отметил, что особенной популярностью пользуются экскурсии, погружающие в атмосферу сказочной Руси или поэтической России XVIII-XIX веков. "Интуристы все чаще едут в колоритные древние города, сохранившие свой первозданный вид. Плес - одна из таких локаций - предлагает интуристу возможность пожить в избе, попробовать исконно русские блюда и пособирать дикоросы в лесу", - сказал эксперт. По словам Лапатина, манят интуристов и традиционные зимние забавы. "Конкуренцию горнолыжным курортам Красной поляны сегодня могут составить Якутск и Мурманск. В первый гости из-за рубежа едут, чтобы покататься в упряжке с хаски и покормить оленей, а во второй - чтобы полюбоваться северным сиянием", - подчеркнул он. "Значительным плюсом для иностранных туристов является доступность страны с точки зрения как бюджета, так и логистики. Несмотря на то, что цены на путешествия по России могут варьироваться в зависимости от региона и сезона, в целом для иностранцев путешествия сюда обходятся дешевле, чем в другие страны. В первую очередь туристы отмечают доступность цен на проживание и питание", - заключил Лапатин.
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туризм, россия, атор
Туризм, РОССИЯ, АТОР
16:11 07.01.2025
 
Эксперты рассказали, зачем едут в Россию интуристы

Эксперт Лапатин: интуристы едут в Россию посмотреть северное сияние, заводы, пожить в избе

© РИА Новости . Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкПолярное сияние
Полярное сияние - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Юлий Ахромеев
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Рост числа поездок иностранных туристов в России приводит к расширению и изменению их маршрутов, популярностью пользуются не только Москва и Санкт-Петербург, но и уральские металлургические заводы, северное сияние Мурманска, проживание в избе в Плесе, рассказал РИА Новости основатель проекта для лидеров делового туризма MICE-Connection Дмитрий Лапатин.
В конце декабря Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что поток иностранных туристов в Россию в 2024 году может достичь 1,8 миллиона, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее. При этом около 83% всего организованного въездного турпотока пришлось на визитеров из Китая (около 600 тысяч). География организованного въездного туризма делится на два направления - наибольшее число интуристов (в основном из КНР) едет в восточные регионы России, а меньшая доля приходится на Европейскую часть РФ с двумя столицами: там разнообразие въездных рынков шире, уточнили в АТОР.
"Маршруты иностранных туристов в России сейчас стремительно меняются. Раньше в обязательную программу входили разве что Красная площадь в Москве, белые ночи в Санкт Петербурге и знаменитые на весь мир русские опера и балет. Сегодня гости из других стран все чаще обращают свои взоры на российские регионы. Причем в попытке понять загадочную русскую душу они отправляются на самые нестандартные экскурсии", - рассказал Лапатин.
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В топ неочевидных локаций у иностранных путешественников в России, по словам эксперта, входит Челябинск. "Промышленный туризм набирает обороты - даже заводы постепенно открывают двери, а точнее, проходные для туристов, в том числе из-за рубежа. Так, сегодня можно увидеть, как плавят металл на Магнитогорском металлургическом комбинате или попытаться разгадать секрет булатной стали в златоустовских оружейных мастерских", - рассказал Лапатин.
Он отметил, что особенной популярностью пользуются экскурсии, погружающие в атмосферу сказочной Руси или поэтической России XVIII-XIX веков. "Интуристы все чаще едут в колоритные древние города, сохранившие свой первозданный вид. Плес - одна из таких локаций - предлагает интуристу возможность пожить в избе, попробовать исконно русские блюда и пособирать дикоросы в лесу", - сказал эксперт.
По словам Лапатина, манят интуристов и традиционные зимние забавы. "Конкуренцию горнолыжным курортам Красной поляны сегодня могут составить Якутск и Мурманск. В первый гости из-за рубежа едут, чтобы покататься в упряжке с хаски и покормить оленей, а во второй - чтобы полюбоваться северным сиянием", - подчеркнул он.
"Значительным плюсом для иностранных туристов является доступность страны с точки зрения как бюджета, так и логистики. Несмотря на то, что цены на путешествия по России могут варьироваться в зависимости от региона и сезона, в целом для иностранцев путешествия сюда обходятся дешевле, чем в другие страны. В первую очередь туристы отмечают доступность цен на проживание и питание", - заключил Лапатин.
 
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