https://1prime.ru/20250107/turizm-854065177.html

Эксперты рассказали, зачем едут в Россию интуристы

Эксперты рассказали, зачем едут в Россию интуристы - 07.01.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, зачем едут в Россию интуристы

Рост числа поездок иностранных туристов в России приводит к расширению и изменению их маршрутов, популярностью пользуются не только Москва и Санкт-Петербург, но | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T16:11+0300

2025-01-07T16:11+0300

2025-01-07T16:11+0300

туризм

россия

атор

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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Рост числа поездок иностранных туристов в России приводит к расширению и изменению их маршрутов, популярностью пользуются не только Москва и Санкт-Петербург, но и уральские металлургические заводы, северное сияние Мурманска, проживание в избе в Плесе, рассказал РИА Новости основатель проекта для лидеров делового туризма MICE-Connection Дмитрий Лапатин. В конце декабря Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что поток иностранных туристов в Россию в 2024 году может достичь 1,8 миллиона, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее. При этом около 83% всего организованного въездного турпотока пришлось на визитеров из Китая (около 600 тысяч). География организованного въездного туризма делится на два направления - наибольшее число интуристов (в основном из КНР) едет в восточные регионы России, а меньшая доля приходится на Европейскую часть РФ с двумя столицами: там разнообразие въездных рынков шире, уточнили в АТОР. "Маршруты иностранных туристов в России сейчас стремительно меняются. Раньше в обязательную программу входили разве что Красная площадь в Москве, белые ночи в Санкт Петербурге и знаменитые на весь мир русские опера и балет. Сегодня гости из других стран все чаще обращают свои взоры на российские регионы. Причем в попытке понять загадочную русскую душу они отправляются на самые нестандартные экскурсии", - рассказал Лапатин. В топ неочевидных локаций у иностранных путешественников в России, по словам эксперта, входит Челябинск. "Промышленный туризм набирает обороты - даже заводы постепенно открывают двери, а точнее, проходные для туристов, в том числе из-за рубежа. Так, сегодня можно увидеть, как плавят металл на Магнитогорском металлургическом комбинате или попытаться разгадать секрет булатной стали в златоустовских оружейных мастерских", - рассказал Лапатин. Он отметил, что особенной популярностью пользуются экскурсии, погружающие в атмосферу сказочной Руси или поэтической России XVIII-XIX веков. "Интуристы все чаще едут в колоритные древние города, сохранившие свой первозданный вид. Плес - одна из таких локаций - предлагает интуристу возможность пожить в избе, попробовать исконно русские блюда и пособирать дикоросы в лесу", - сказал эксперт. По словам Лапатина, манят интуристов и традиционные зимние забавы. "Конкуренцию горнолыжным курортам Красной поляны сегодня могут составить Якутск и Мурманск. В первый гости из-за рубежа едут, чтобы покататься в упряжке с хаски и покормить оленей, а во второй - чтобы полюбоваться северным сиянием", - подчеркнул он. "Значительным плюсом для иностранных туристов является доступность страны с точки зрения как бюджета, так и логистики. Несмотря на то, что цены на путешествия по России могут варьироваться в зависимости от региона и сезона, в целом для иностранцев путешествия сюда обходятся дешевле, чем в другие страны. В первую очередь туристы отмечают доступность цен на проживание и питание", - заключил Лапатин.

https://1prime.ru/20241121/turizm-852994851.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, россия, атор