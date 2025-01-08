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Россиян предупредили о серьезных изменениях на авторынке в 2025 году

Россиян предупредили о серьезных изменениях на авторынке в 2025 году - 08.01.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили о серьезных изменениях на авторынке в 2025 году

Нынешний год будет непростым для российского рынка автомобилей, пишет 32cars.ru. | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T16:01+0300

2025-01-08T16:01+0300

2025-01-08T16:01+0300

экономика

россия

авто

продажи автомобилей

автомобильный рынок

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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Нынешний год будет непростым для российского рынка автомобилей, пишет 32cars.ru. Издание отметило со ссылкой на данные аналитиков, что почти весь 2024 год был временем оживления на рынке автомобилей в РФ. Продажи машин возросли в 1,5 раза и достигли 1,59 миллиона штук. При этом самый весомый вклад внесли автобренды из Китая. Они заняли 60% рынка. Доля машин отечественного производства составила 30%. К конце года динамика стала другой. Рост сменился снижением на фоне роста цен, повышения ключевой ставки ЦБ и индексации утильсбора.Как пишет 32cars.ru, в этом году российский рынок авто ждет сокращение до 1,2–1,43 миллиона машин. В качестве основных причин для такой динамики названы подорожание авто и уменьшение доступности автокредитов на фоне роста ключевой ставки ЦБ. При этом продукция китайского автопрома продолжит лидировать на рынке. Производители из КНР предложат широкий модельный ряд, а машины из Европы и США останутся лишь в премиум-сегменте.Кроме того, издание отметило, что средний возраст автомобилей в РФ продолжит расти и уже достиг 13 лет из-за того, что большинство россиян предпочитают ремонтировать свои машины, а не покупать новые.

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россия, авто, продажи автомобилей, автомобильный рынок