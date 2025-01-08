https://1prime.ru/20250108/belgee-854079161.html
Стало известно, во сколько обходится россиянам владение Belgee X70
Стало известно, во сколько обходится россиянам владение Belgee X70 - 08.01.2025, ПРАЙМ
Стало известно, во сколько обходится россиянам владение Belgee X70
Российские владельцы кроссовера Belgee X70 в течение пяти лет его эксплуатации несут расходы на его обслуживание в размере около 2,68 миллиона рублей, следует... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T17:22+0300
2025-01-08T17:22+0300
2025-01-08T17:22+0300
экономика
россия
москва
авто
расходы
легковые автомобилии
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/40/771104007_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_515af31c0493b289fd9bad1ef84c1dfd.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Российские владельцы кроссовера Belgee X70 в течение пяти лет его эксплуатации несут расходы на его обслуживание в размере около 2,68 миллиона рублей, следует из расчетов, опубликованных маркетинговым агентством Национальным агентством промышленной информации.В НАПИ подсчитали, что годовая сумма трат на приобретенный за 2,8 миллиона рублей Belgee X70 в комплектации Active, который ездит по Москве 20 тысяч километров в год, составляет 535,7 тысячи рублей или 26,79 рубля на один километр пробега.В ходе расчета стоимости эксплуатации эксперты НАПИ учитывали расходы на страховки ОСАГО и каско, уплату налогов, ремонт, замену шин и бензин.
https://1prime.ru/20250107/peugeot-854067506.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/40/771104007_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_d0c1dc2590fe0e095c9643d7838c5225.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, авто, расходы, легковые автомобилии
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Авто, расходы, легковые автомобилии
Стало известно, во сколько обходится россиянам владение Belgee X70
НАПИ: за пять лет на содержание Belgee X70 придется потратить 2,68 млн рублей