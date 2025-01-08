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Стало известно, во сколько обходится россиянам владение Belgee X70

Стало известно, во сколько обходится россиянам владение Belgee X70 - 08.01.2025, ПРАЙМ

Стало известно, во сколько обходится россиянам владение Belgee X70

Российские владельцы кроссовера Belgee X70 в течение пяти лет его эксплуатации несут расходы на его обслуживание в размере около 2,68 миллиона рублей, следует... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T17:22+0300

2025-01-08T17:22+0300

2025-01-08T17:22+0300

экономика

россия

москва

авто

расходы

легковые автомобилии

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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Российские владельцы кроссовера Belgee X70 в течение пяти лет его эксплуатации несут расходы на его обслуживание в размере около 2,68 миллиона рублей, следует из расчетов, опубликованных маркетинговым агентством Национальным агентством промышленной информации.В НАПИ подсчитали, что годовая сумма трат на приобретенный за 2,8 миллиона рублей Belgee X70 в комплектации Active, который ездит по Москве 20 тысяч километров в год, составляет 535,7 тысячи рублей или 26,79 рубля на один километр пробега.В ходе расчета стоимости эксплуатации эксперты НАПИ учитывали расходы на страховки ОСАГО и каско, уплату налогов, ремонт, замену шин и бензин.

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