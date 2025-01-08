https://1prime.ru/20250108/istoriya-854082960.html

"Мрачная история". На Западе заявили, что для ВСУ настал наихудший период

"Мрачная история". На Западе заявили, что для ВСУ настал наихудший период - 08.01.2025, ПРАЙМ

"Мрачная история". На Западе заявили, что для ВСУ настал наихудший период

Украинские войска столкнулись с чередой катастрофических потерь в первую неделю 2025 года, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T23:45+0300

2025-01-08T23:45+0300

2025-01-08T23:45+0300

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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Украинские войска столкнулись с чередой катастрофических потерь в первую неделю 2025 года, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.Он считает, что последние семь дней "были катастрофическими для ВСУ" и "возможно, это худший период для Украины за всю СВО".Аналитик пояснил, что Вооруженные силы РФ освободили Курахово, расширили зону контроля западнее поселка Великая Новоселка, при этом контратака ВСУ в Курской области терпит поражение."Это мрачная история. Что теперь будут делать украинцы?" — задался вопросом Меркурис.Минобороны РФ 5 января сообщило, что около 9.00 часов по Москве, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, украинские войска предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерия и авиация группировки войск "Север" нанесла поражение этой штурмовой группе ВСУ.По данным ведомства, 6 января Вооруженные силы РФ пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.

https://1prime.ru/20250107/pvo-854064449.html

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украина, всу, сво