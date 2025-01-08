https://1prime.ru/20250108/mercedes-854079966.html
В России начали продавать новый технологичный немецкий кроссовер
В России начали продавать новый технологичный немецкий кроссовер - 08.01.2025, ПРАЙМ
В России начали продавать новый технологичный немецкий кроссовер
В России появился электрический кроссовер Mercedes-Benz EQS SUV 580, который сочетает в себе передовые технологии, элегантный дизайн и комфорт, сообщило... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T17:54+0300
2025-01-08T17:54+0300
2025-01-08T17:54+0300
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. В России появился электрический кроссовер Mercedes-Benz EQS SUV 580, который сочетает в себе передовые технологии, элегантный дизайн и комфорт, сообщило Speedme.ru.По данным издания, краснодарский дилер выставил машину на продажу за 25 627 100 рублей. Отмечается, что одной из главных особенностей модели является система ADAS третьего уровня. Она предусматривает режим автопилота, помощь при движении в полосе, адаптивный круиз-контроль и функции ночного видения. Mercedes-Benz EQS SUV 580 имеет полный привод и электрическую силовую установку с двумя двигателями мощностью 544 лошадиные силы. Емкая батарея на 108 кВт/ч создает машине запас хода на 513 километров на одном заряде по циклу WLTP. При этом высокоскоростная зарядка позволяет заполнить батарею энергией 80% всего за 30 минут. Автомобиль обладает отличной динамикой. Он может разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.По данным издания, на Mercedes-Benz EQS SUV 580 установлены камеры кругового обзора и парковочные датчики для упрощения маневрирования. Она имеет уникальную LED-оптика и 21-дюймовые легкосплавные диски.Кроме того, как пишет Speedme.ru, интерьер Mercedes-Benz EQS SUV 580 выполнен с применением премиальных материалов и включает в себя инновационные технологиями. На передней панели установлен изогнутый дисплей MBUX Hyperscreen. Также есть панорамная крыша, мультирежимный климат-контроль, подсветка с 64 вариантами цвета и премиальная аудиосистема Burmester с 15 динамиками. Передние сиденья обладают функциями индивидуальной настройки, подогрева, вентиляции и массажа.
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россия, авто, кроссоверы, легковые автомобилии, mercedes-benz
Экономика, РОССИЯ, Авто, кроссоверы, легковые автомобилии, Mercedes-Benz
В России начали продавать новый технологичный немецкий кроссовер
Speedme.ru: в РФ начались продажи Mercedes-Benz EQS SUV 580 за 26,6 млн рублей
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ.
В России появился электрический кроссовер Mercedes-Benz EQS SUV 580, который сочетает в себе передовые технологии, элегантный дизайн и комфорт, сообщило
Speedme.ru.
По данным издания, краснодарский дилер выставил машину на продажу за 25 627 100 рублей.
Отмечается, что одной из главных особенностей модели является система ADAS третьего уровня. Она предусматривает режим автопилота, помощь при движении в полосе, адаптивный круиз-контроль и функции ночного видения. Mercedes-Benz EQS SUV 580 имеет полный привод и электрическую силовую установку с двумя двигателями мощностью 544 лошадиные силы. Емкая батарея на 108 кВт/ч создает машине запас хода на 513 километров на одном заряде по циклу WLTP. При этом высокоскоростная зарядка позволяет заполнить батарею энергией 80% всего за 30 минут. Автомобиль обладает отличной динамикой. Он может разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.
По данным издания, на Mercedes-Benz EQS SUV 580 установлены камеры кругового обзора и парковочные датчики для упрощения маневрирования. Она имеет уникальную LED-оптика и 21-дюймовые легкосплавные диски.
Кроме того, как пишет Speedme.ru, интерьер Mercedes-Benz EQS SUV 580 выполнен с применением премиальных материалов и включает в себя инновационные технологиями. На передней панели установлен изогнутый дисплей MBUX Hyperscreen. Также есть панорамная крыша, мультирежимный климат-контроль, подсветка с 64 вариантами цвета и премиальная аудиосистема Burmester с 15 динамиками. Передние сиденья обладают функциями индивидуальной настройки, подогрева, вентиляции и массажа.
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