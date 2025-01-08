Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России начали продавать новый технологичный немецкий кроссовер - 08.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250108/mercedes-854079966.html
В России начали продавать новый технологичный немецкий кроссовер
В России начали продавать новый технологичный немецкий кроссовер - 08.01.2025, ПРАЙМ
В России начали продавать новый технологичный немецкий кроссовер
В России появился электрический кроссовер Mercedes-Benz EQS SUV 580, который сочетает в себе передовые технологии, элегантный дизайн и комфорт, сообщило... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T17:54+0300
2025-01-08T17:54+0300
экономика
россия
авто
кроссоверы
легковые автомобилии
mercedes-benz
https://cdnn.1prime.ru/img/83303/65/833036564_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ba58976367b0d545649c0afea6bf127.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. В России появился электрический кроссовер Mercedes-Benz EQS SUV 580, который сочетает в себе передовые технологии, элегантный дизайн и комфорт, сообщило Speedme.ru.По данным издания, краснодарский дилер выставил машину на продажу за 25 627 100 рублей. Отмечается, что одной из главных особенностей модели является система ADAS третьего уровня. Она предусматривает режим автопилота, помощь при движении в полосе, адаптивный круиз-контроль и функции ночного видения. Mercedes-Benz EQS SUV 580 имеет полный привод и электрическую силовую установку с двумя двигателями мощностью 544 лошадиные силы. Емкая батарея на 108 кВт/ч создает машине запас хода на 513 километров на одном заряде по циклу WLTP. При этом высокоскоростная зарядка позволяет заполнить батарею энергией 80% всего за 30 минут. Автомобиль обладает отличной динамикой. Он может разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.По данным издания, на Mercedes-Benz EQS SUV 580 установлены камеры кругового обзора и парковочные датчики для упрощения маневрирования. Она имеет уникальную LED-оптика и 21-дюймовые легкосплавные диски.Кроме того, как пишет Speedme.ru, интерьер Mercedes-Benz EQS SUV 580 выполнен с применением премиальных материалов и включает в себя инновационные технологиями. На передней панели установлен изогнутый дисплей MBUX Hyperscreen. Также есть панорамная крыша, мультирежимный климат-контроль, подсветка с 64 вариантами цвета и премиальная аудиосистема Burmester с 15 динамиками. Передние сиденья обладают функциями индивидуальной настройки, подогрева, вентиляции и массажа.
https://1prime.ru/20250107/pegas-854066127.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83303/65/833036564_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_239eed125232166a07ea512b5fbaa015.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авто, кроссоверы, легковые автомобилии, mercedes-benz
Экономика, РОССИЯ, Авто, кроссоверы, легковые автомобилии, Mercedes-Benz
17:54 08.01.2025
 
В России начали продавать новый технологичный немецкий кроссовер

Speedme.ru: в РФ начались продажи Mercedes-Benz EQS SUV 580 за 26,6 млн рублей

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкMercedes
Mercedes - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. В России появился электрический кроссовер Mercedes-Benz EQS SUV 580, который сочетает в себе передовые технологии, элегантный дизайн и комфорт, сообщило Speedme.ru.
По данным издания, краснодарский дилер выставил машину на продажу за 25 627 100 рублей.
Отмечается, что одной из главных особенностей модели является система ADAS третьего уровня. Она предусматривает режим автопилота, помощь при движении в полосе, адаптивный круиз-контроль и функции ночного видения. Mercedes-Benz EQS SUV 580 имеет полный привод и электрическую силовую установку с двумя двигателями мощностью 544 лошадиные силы. Емкая батарея на 108 кВт/ч создает машине запас хода на 513 километров на одном заряде по циклу WLTP. При этом высокоскоростная зарядка позволяет заполнить батарею энергией 80% всего за 30 минут. Автомобиль обладает отличной динамикой. Он может разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.
По данным издания, на Mercedes-Benz EQS SUV 580 установлены камеры кругового обзора и парковочные датчики для упрощения маневрирования. Она имеет уникальную LED-оптика и 21-дюймовые легкосплавные диски.
Кроме того, как пишет Speedme.ru, интерьер Mercedes-Benz EQS SUV 580 выполнен с применением премиальных материалов и включает в себя инновационные технологиями. На передней панели установлен изогнутый дисплей MBUX Hyperscreen. Также есть панорамная крыша, мультирежимный климат-контроль, подсветка с 64 вариантами цвета и премиальная аудиосистема Burmester с 15 динамиками. Передние сиденья обладают функциями индивидуальной настройки, подогрева, вентиляции и массажа.
Логотип Kia - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
На российском рынке автомобилей появились седаны Kia Pegas
Вчера, 20:30
 
ЭкономикаРОССИЯАвтокроссоверылегковые автомобилииMercedes-Benz
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала