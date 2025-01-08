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Россиян с 1 марта ждет новшество в правилах регистрации авто
Россиян с 1 марта ждет новшество в правилах регистрации авто - 08.01.2025, ПРАЙМ
Россиян с 1 марта ждет новшество в правилах регистрации авто
В России с 1 марта начнут действовать новые правила постановки транспортных средств (ТС) на учет в ГАИ, сказано в официальном Telegram-канале "Госуслуг". | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T14:33+0300
2025-01-08T14:33+0300
2025-01-08T14:33+0300
россия
авто
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легковые автомобилии
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. В России с 1 марта начнут действовать новые правила постановки транспортных средств (ТС) на учет в ГАИ, сказано в официальном Telegram-канале "Госуслуг". Суть изменений заключается в том, что необходимый для регистрации ТС полис ОСАГО перестанет быть обязательным и его наличие не будут проверять. Согласно действующим сейчас правилам, автовладелец должен оформить этот документ в течение десяти дней после покупки машины.Данное нововведение позволит упростить жизнь лицам, которые приобрели ТС, но не планируют на нем ездить. Важно учитывать, что вождение авто без полиса ОСАГО запрещено и законно доставить его на регистрацию в таком случае получится лишь с помощью эвакуатора.
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россия, авто, регистрация, легковые автомобилии
РОССИЯ, Авто, регистрация, легковые автомобилии
Россиян с 1 марта ждет новшество в правилах регистрации авто
В России весной изменятся правила постановки автомобиля на учет
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ.
В России с 1 марта начнут действовать новые правила постановки транспортных средств (ТС) на учет в ГАИ, сказано
в официальном Telegram-канале "Госуслуг".
Суть изменений заключается в том, что необходимый для регистрации ТС полис ОСАГО перестанет быть обязательным и его наличие не будут проверять. Согласно действующим сейчас правилам, автовладелец должен оформить этот документ в течение десяти дней после покупки машины.
Данное нововведение позволит упростить жизнь лицам, которые приобрели ТС, но не планируют на нем ездить. Важно учитывать, что вождение авто без полиса ОСАГО запрещено и законно доставить его на регистрацию в таком случае получится лишь с помощью эвакуатора.
Стало известно, для каких водителей вырастет цена полиса ОСАГО в 2025 году