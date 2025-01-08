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Названа сумма военной помощи Украине, оказанной Западом с начала СВО

Названа сумма военной помощи Украине, оказанной Западом с начала СВО - 08.01.2025, ПРАЙМ

Названа сумма военной помощи Украине, оказанной Западом с начала СВО

Общая сумма военной помощи Киеву со стороны США и их союзников с начала СВО превысила 126 миллиардов долларов, заявил в ходе брифинга высокопоставленный... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T20:11+0300

2025-01-08T20:11+0300

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ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Общая сумма военной помощи Киеву со стороны США и их союзников с начала СВО превысила 126 миллиардов долларов, заявил в ходе брифинга высокопоставленный представитель Пентагона. Он также отметил, что останется более двух миллиардов долларов помощи в рамках программы списания оружия со складов США (PDA) для будущего использования после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. При этом администрация нынешнего американского президента Джо Байдена не успеет выделить Украине военную помощь на эту сумму и рассчитывает на продолжение поставок при Трампе.По словам представителя Пентагона, Вашингтон круглосуточно работает над отправкой помощи Украине, включая праздничные дни и выходные, стремясь предоставить ей максимально возможный объем поддержки.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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сша, пентагон, дональд трамп, джо байден, нато, украина