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Названа сумма военной помощи Украине, оказанной Западом с начала СВО - 08.01.2025, ПРАЙМ
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Названа сумма военной помощи Украине, оказанной Западом с начала СВО
Названа сумма военной помощи Украине, оказанной Западом с начала СВО - 08.01.2025, ПРАЙМ
Названа сумма военной помощи Украине, оказанной Западом с начала СВО
Общая сумма военной помощи Киеву со стороны США и их союзников с начала СВО превысила 126 миллиардов долларов, заявил в ходе брифинга высокопоставленный... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T20:11+0300
2025-01-08T20:15+0300
политика
сша
пентагон
дональд трамп
джо байден
нато
украина
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ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Общая сумма военной помощи Киеву со стороны США и их союзников с начала СВО превысила 126 миллиардов долларов, заявил в ходе брифинга высокопоставленный представитель Пентагона. Он также отметил, что останется более двух миллиардов долларов помощи в рамках программы списания оружия со складов США (PDA) для будущего использования после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. При этом администрация нынешнего американского президента Джо Байдена не успеет выделить Украине военную помощь на эту сумму и рассчитывает на продолжение поставок при Трампе.По словам представителя Пентагона, Вашингтон круглосуточно работает над отправкой помощи Украине, включая праздничные дни и выходные, стремясь предоставить ей максимально возможный объем поддержки.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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пентагон
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сша, пентагон, дональд трамп, джо байден, нато, украина
Политика, США, Пентагон, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, УКРАИНА
20:11 08.01.2025 (обновлено: 20:15 08.01.2025)
 
Названа сумма военной помощи Украине, оказанной Западом с начала СВО

Пентагон: сумма западной военной помощи Киеву с начала СВО превысила $126 млрд

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Общая сумма военной помощи Киеву со стороны США и их союзников с начала СВО превысила 126 миллиардов долларов, заявил в ходе брифинга высокопоставленный представитель Пентагона.
Он также отметил, что останется более двух миллиардов долларов помощи в рамках программы списания оружия со складов США (PDA) для будущего использования после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. При этом администрация нынешнего американского президента Джо Байдена не успеет выделить Украине военную помощь на эту сумму и рассчитывает на продолжение поставок при Трампе.
По словам представителя Пентагона, Вашингтон круглосуточно работает над отправкой помощи Украине, включая праздничные дни и выходные, стремясь предоставить ей максимально возможный объем поддержки.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
Переломный момент. В США призвали отвергнуть невыгодную сделку по Украине
17:41
 
ПолитикаСШАПентагонДональд ТрампДжо БайденНАТОУКРАИНА
 
 
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