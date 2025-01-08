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Эксперт назвал крупнейшего поставщика СПГ в Европу по итогам 2024 года - 08.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт назвал крупнейшего поставщика СПГ в Европу по итогам 2024 года
Эксперт назвал крупнейшего поставщика СПГ в Европу по итогам 2024 года - 08.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал крупнейшего поставщика СПГ в Европу по итогам 2024 года
США по итогам прошедшего года сохранят позицию крупнейшего поставщика сжиженного природного газа (СПГ) в Европу – займут 45% доли на европейском рынке, тогда... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T14:36+0300
2025-01-08T14:36+0300
экономика
сша
европа
газ
поставки спг
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. США по итогам прошедшего года сохранят позицию крупнейшего поставщика сжиженного природного газа (СПГ) в Европу – займут 45% доли на европейском рынке, тогда как в 2025 году могут нарастить ее до 50% в результате ввода первой фазы крупного завода Plaquemines LNG, сказал РИА Новости руководитель проектов "Имплементы" Иван Тимонин. "Крупнейшими поставщиками СПГ в Европу, включая Турцию и Великобританию, по итогам 2024 года станут США, Россия, Алжир и Катар с долями в 45%, 17%, 11% и 10% соответственно. Соединенные Штаты, таким образом, с весомым отрывом, сохранят за собой роль ведущего поставщика СПГ", – сказал эксперт. При этом общий объем импорта СПГ Европы по итогам года достаточно ощутимо сократился, чему способствовал, в первую очередь, низкий спрос на природный газ в целом, отметил эксперт. Последний, в свою очередь, обусловлен целым рядом факторов – благоприятной для потребителей погодой, наращиванием генерации ВИЭ, повышением энергоэффективности, уточнил Тимонин. По итогам же 2025 года доля США, вероятно, вырастет до 47-50% в результате ввода первой фазы завода Plaquemines LNG, добавил он. Новый ввод мощностей в Катаре и России же, вероятно, будут ориентированы в первую очередь на рынки азиатских стран, предполагает эксперт. "В случае первого это обусловлено экономической целесообразностью и готовностью импортеров к заключению долгосрочных контрактов, в случае РФ – санкционной повесткой", – объяснил он.
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сша, европа, газ, поставки спг
Экономика, США, ЕВРОПА, Газ, поставки СПГ
14:36 08.01.2025
 
Эксперт назвал крупнейшего поставщика СПГ в Европу по итогам 2024 года

Тимонин: США по итогам 2024 года останутся крупнейшим поставщиком СПГ в Европу

© Unsplash/Michael StarkieТанкер СПГ
Танкер СПГ
© Unsplash/Michael Starkie
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. США по итогам прошедшего года сохранят позицию крупнейшего поставщика сжиженного природного газа (СПГ) в Европу – займут 45% доли на европейском рынке, тогда как в 2025 году могут нарастить ее до 50% в результате ввода первой фазы крупного завода Plaquemines LNG, сказал РИА Новости руководитель проектов "Имплементы" Иван Тимонин.
"Крупнейшими поставщиками СПГ в Европу, включая Турцию и Великобританию, по итогам 2024 года станут США, Россия, Алжир и Катар с долями в 45%, 17%, 11% и 10% соответственно. Соединенные Штаты, таким образом, с весомым отрывом, сохранят за собой роль ведущего поставщика СПГ", – сказал эксперт.
При этом общий объем импорта СПГ Европы по итогам года достаточно ощутимо сократился, чему способствовал, в первую очередь, низкий спрос на природный газ в целом, отметил эксперт. Последний, в свою очередь, обусловлен целым рядом факторов – благоприятной для потребителей погодой, наращиванием генерации ВИЭ, повышением энергоэффективности, уточнил Тимонин.
По итогам же 2025 года доля США, вероятно, вырастет до 47-50% в результате ввода первой фазы завода Plaquemines LNG, добавил он.
Новый ввод мощностей в Катаре и России же, вероятно, будут ориентированы в первую очередь на рынки азиатских стран, предполагает эксперт. "В случае первого это обусловлено экономической целесообразностью и готовностью импортеров к заключению долгосрочных контрактов, в случае РФ – санкционной повесткой", – объяснил он.
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Уровень газа в хранилищах Австрии снизился до 75,5 процента
14:18
 
ЭкономикаСШАЕВРОПАГазпоставки СПГ
 
 
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