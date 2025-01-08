https://1prime.ru/20250108/ukraina-854075956.html

"Нужно осознать". В США рассказали, почему Россия может победить на Украине

"Нужно осознать". В США рассказали, почему Россия может победить на Украине - 08.01.2025, ПРАЙМ

"Нужно осознать". В США рассказали, почему Россия может победить на Украине

Западу нужно осознать тот факт, что Россия, благодаря своей большей стратегической глубине и способности к инновациям и адаптации на поле боя, скорее всего,... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T13:09+0300

2025-01-08T13:09+0300

2025-01-08T13:09+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Западу нужно осознать тот факт, что Россия, благодаря своей большей стратегической глубине и способности к инновациям и адаптации на поле боя, скорее всего, победит в конфликте на Украине, пишет обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для американского издания The National Interest.В качестве примера он привел своеобразную модернизацию российских танков, названную "танк-черепаха". Имеется в виду навесная оболочка на корпус танка для его защиты от ударных дронов, выполненная в виде металлических листов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМногочисленные сообщения с передовой, где эти танки были задействованы в бою, указывают на то, что "танки-черепахи" действительно могут выдерживать множественные удары беспилотников, подчеркнул Вайхерт."Вопреки радужным прогнозам западных СМИ и правительств, "танки-черепахи" являются доказательством того, что российские военные быстро адаптируются к боевой обстановке, в которой оказались", — подчеркнул автор."Танки-черепахи уродливы и медлительны, но они выполняют свою работу. И это то, что имеет значение", — добавил он.Таким образом, к идее о том, что русские терпят неудачу в конфликте на Украине, следует относиться скептически, отметил автор.По его словам, противостояние на Украине делает для эволюции оружия и тактики современной войны то, что конфликты, подобные гражданской войне в Испании, сделали в предыдущем веке. Обе стороны экспериментируют с новыми идеями и методами атак, заставляя быстро адаптироваться. "Эти изменения, в свою очередь, подают жестокие примеры другим великим державам мира, готовящимся вести свой следующий раунд войны в ближайшем будущем", — указал автор.

https://1prime.ru/20250107/pvo-854064449.html

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украина, вс рф, танки