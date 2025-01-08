https://1prime.ru/20250108/ukraina-854077187.html

Падение Украины. В США предупредили Трампа о грядущей катастрофе

Падение Украины. В США предупредили Трампа о грядущей катастрофе - 08.01.2025, ПРАЙМ

Падение Украины. В США предупредили Трампа о грядущей катастрофе

Если в ближайшее время не будет новой крупной помощи от Соединенных Штатов, Украина, скорее всего, проиграет конфликт в течение следующих 12-18 месяцев, считает | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T15:05+0300

2025-01-08T15:05+0300

2025-01-08T15:05+0300

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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Если в ближайшее время не будет новой крупной помощи от Соединенных Штатов, Украина, скорее всего, проиграет конфликт в течение следующих 12-18 месяцев, считает внештатный автор The Atlantic Роберт Каган.По его словам, при худшем сценарии не будет того, что Украина "проиграет по-хорошему, путем переговоров, с принесением в жертву жизненно важных территорий", но остающейся независимой, сохраняющей свое существование, суверенной и защищенной западными гарантиями безопасности. "Вместо этого ее ждет полное поражение, потеря суверенитета и полный контроль России", — опасается автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак подчеркивает Каган, это создает безотлагательную проблему для избранного президента США Дональда Трампа. Он обещал быстро урегулировать конфликт после вступления в должность, но теперь сталкивается с суровой реальностью, что президент России Владимир Путин не заинтересован в урегулировании путем переговоров, которое оставит Украину нетронутой как суверенное государство, утверждает автор.Путин также видит возможность нанести сокрушительный удар по американской глобальной мощи. Теперь Трамп должен выбрать между принятием унизительного стратегического поражения на мировой арене и немедленным удвоением американской поддержки Украины, пока еще есть время. Выбор, который он сделает в ближайшие несколько недель, определит не только судьбу Украины, но и успех его президентства.По мнению Кагана, Путин думает, что победит раньше, и он верит, что русские могут выдержать свои нынешние трудности достаточно долго, чтобы добиться победы.Автор обращает внимание на то, что западные санкции заставили россиян адаптироваться и приспосабливаться, искать обходные пути в торговле, сбыте нефти и финансировании. Но хотя эти корректировки были болезненными, они были в значительной степени успешными, признает он. ВВП России вырос более чем на 3 процента в 2023 году и, как ожидается, вырастет еще более чем на 3 процента в 2024 году, что обусловлено большими военными расходами. Прогнозы МВФ на 2025 год ниже, но все равно предполагают положительный рост, указывает обозреватель."Было бы глупо предполагать, что Россия не сможет поддерживать эту военную экономику достаточно долго, чтобы пережить украинцев", — считает автор.Также, по мнению Кагана, у Украины есть и другая проблема — ее оборонительные линии сейчас настолько неглубоки, что если российские войска прорвутся, они смогут двинуться на запад в сторону Киева."У Путина вскоре будет американский президент и команда по внешней политике, которые последовательно выступали против дальнейшей помощи Украине. Трансатлантический альянс, некогда столь единый, находится в смятении, а европейские союзники Америки в панике, что Трамп выйдет из НАТО или ослабит их экономику тарифами, или и то, и другое вместе", — считает Каган.Кроме того, по его словам, Европа находится на низком уровне. Политические потрясения в Германии и Франции оставили вакуум лидерства, который не будет заполнен в лучшем случае в течение нескольких месяцев. "Если Трамп прекратит или сократит помощь Украине, как он недавно предполагал, то не только Украина рухнет, но и разногласия между США и их союзниками, а также между самими европейцами углубятся и умножатся. Путин ближе к своей цели расколоть Запад, чем когда-либо за четверть века с момента прихода к власти", — предупреждает Каган.По его словам, перемирие дало бы украинцам время передохнуть и восстановить свою поврежденную инфраструктуру, а также свою поврежденное сознание. Это позволило бы им перевооружиться, не расходуя уже имеющееся у них оружие. Это уменьшило бы разногласия между администрацией Трампа и ее европейскими союзниками. Это избавило бы Трампа от необходимости решать, просить ли пакет помощи для Украины, и позволило бы ему сосредоточиться на тех частях мира, где Россия более уязвима, утверждает обозреватель.Если Путин победит на Украине, его поражение в Сирии покажется незначительным по сравнению с этим, уверен Каган."У Путина в данный момент нет стимула заключать какую-либо сделку, которая оставит хотя бы часть Украины нетронутой и независимой. Только перспектива резкого, краткосрочного изменения его военной удачи может заставить Путина занять более сговорчивый курс. Ему придется поверить, что время не на его стороне, что Украина не падет в течение 12 месяцев: что вместо этого ее будут снабжать и оснащать, чтобы она могла сражаться столько, сколько потребуется, и что она может рассчитывать на постоянную поддержку со стороны Соединенных Штатов и их союзников. Трудно понять, почему что-то меньшее этого заставит Путина отклониться от своего решительного стремления к победе", — предупреждает автор.Когда наступит падение Украины, это будет трудно представить иначе, как поражение Соединенных Штатов и их президента, заключает он.

https://1prime.ru/20250108/ukraina-854075956.html

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сша, украина, владимир путин, россия, дональд трамп