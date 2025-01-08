https://1prime.ru/20250108/ukraina-854079537.html

Переломный момент. В США призвали отвергнуть невыгодную сделку по Украине

Переломный момент. В США призвали отвергнуть невыгодную сделку по Украине - 08.01.2025, ПРАЙМ

Переломный момент. В США призвали отвергнуть невыгодную сделку по Украине

Киев не должен стремиться к урегулированию конфликта, невыгодная сделка на условиях России недопустима, пишет The Washington Post в своей редакционной статье. | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T17:41+0300

2025-01-08T17:41+0300

2025-01-08T17:42+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Киев не должен стремиться к урегулированию конфликта, невыгодная сделка на условиях России недопустима, пишет The Washington Post в своей редакционной статье.Как отмечается в публикации, российская спецоперация на Украине приближается к переломному моменту. Украина теряет территорию, войска и время. Следующие недели определят, выстоит ли она как суверенное государство.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвторы отмечают, что формат урегулирования конфликта будет иметь последствия за пределами Украины. Авторитет США и НАТО зависит от поддержки ими Киева. Отступление же Украины покажет, что обещания США и их союзников имеют "срок годности".Подчеркивается, что украинцы "доблестно сопротивлялись" российскому наступлению. Киев получил передовые истребители, танки и ракеты — но с задержкой. И из-за этой задержки теперь российские войска продвигаются по Донбассу, занимая территории.Украина теряет личный состав войск — оценка потерь в 400 тысяч убитыми и ранеными занижена, отмечается в статье. Тысячи украинских солдат дезертируют с линии фронта.Избранный президент США Дональд Трамп обещает закончить конфликт, но не сообщает подробностей, как именно он это собирается сделать. Европейцы же стремятся к переговорам на основе формулы "земля в обмен на мир". Германия, которая была одной из самых последовательных сторонников оказания Киеву всесторонней помощи, ныне охвачена политической неопределенностью, причем там набирают силу крайне правые партии, готовые договариваться с Москвой.Украина вряд ли переживет еще один год конфликта, делается вывод в статье. Вместе с тем, невыгодное урегулирование озлобит украинцев и подорвет авторитет США."Америка и Украина не могут проиграть, и пагубное соглашение недопустимо", — заключают авторы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, россия, сша